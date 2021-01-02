王毅：新型肺炎很可能是全球多地同時暴發

世衛組織調查組即將到武漢調查冠狀病毒起源之際，中國外長王毅否認這款冠狀病毒發端於武漢。他的表態似乎為本次國際調查定了調子。

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王毅周六1月2日向中國兩大官媒新華與中廣視總台表示，越來越多研究表明，新型肺炎疫情很可能是全球多地多點暴發。但他暫未披露這些研究出自哪些機構和參與研究的科學家。

中國外交部發言人趙立堅去年3月曾在推特上指控美軍把病毒帶到武漢，並要求美國向世界交代，惹怒了美國總統特朗普。後者隨將冠狀病毒Covid-19稱為“中國病毒” ，並多次指責中國當局隱瞞疫情，操縱世衛組織。據路透社介紹，中方其後又把病毒的來源歸咎意大利和西班牙等國。

中國外長王毅今天1月2日在中國兩大官媒採訪中，主要強調中國當局在抗疫方面做出的成績和貢獻。他例數的成績包括：在第一時間確定病原體，公布病毒基因序列，為全球抗疫拉響了警報；在最短時間控制了國內疫情，恢復了經濟；組織上百場跨國視頻專家會議，與各國分享抗疫經驗；向150多國和10個國際組織提供口罩等抗疫援助，派出36支醫療專家組；向世衛組織和聯合國機制提供金援。

武漢爆發冠狀肺炎疫情已超過一年。之前北京一直拒絕讓國際社會到武漢對這次疫情的起源展開調查，甚至對第一個呼籲國際調查的澳大利亞實施報復，制裁澳洲出口中國的煤炭，大麥，紅酒，牛肉等等，被澳洲告上世貿組織仲裁機構。

因此，這次北京允許世衛組織展開調查，雙方達成了什麼共識？調查是否有不可觸碰的紅線？比如武漢幾家病毒研究所是否向世衛組織專家全面開放？還有，被指病毒來源的武漢華南海鮮批發市場，到底是病毒發源地，還是病毒另有來頭？世衛組織專家調查組能搞得清嗎？