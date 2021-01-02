蓬佩奧要求北京立即釋放10名香港人

美國國務卿蓬佩奧發聲明，要求立即無條件釋放被深圳鹽田法院判刑的10名香港人。他稱，北京此舉暴露了獨裁政權的脆弱。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道，美國國務卿邁克-蓬佩奧周四發布聲明，嚴厲譴責中國當局監禁試圖乘船逃離香港的12名港人，並對其中10名成年人判刑事件。蓬佩奧稱，此舉顯示了北京這個 "脆弱的獨裁政權 "的真實面目。蓬佩奧要求 "立即無條件釋放 "這些理應被視為 "英雄"的香港人。

蓬佩奧在一份聲明中說，"一個阻止自己的人民離開的政權不能聲稱自己是偉大的，也不能聲稱自己是世界的領導者。這說明"這只是一個脆弱的獨裁政權，它害怕自己的人民。"

美國駐華使領館推特網站1月1日刊出蓬佩奧國務卿的推文指出，12名港人不準保釋、無法自己選擇律師、無法見到家人。讓人清晰地預見，這是在專制的“一國兩制”框架下，一個被剝奪了保護的香港的司法未來。

中國深圳鹽田法院周三判處10名香港活動人士7個月至3年徒刑，指控的罪名是參與偷越邊境罪。這些香港活動人士8月23日在香港沿海被中國海警逮捕，被押解到深圳拘押，理由據悉是因為他們在大陸水域被抓。但有網民提出質疑：既然香港屬於中國，那麼這些香港人在中國的海域航行為何算“非法”？

中國深圳市鹽田法院12月30日以參與偷越邊境罪，判處10名香港人7個月至3年徒刑。其中鄧棨然和喬映瑜被控組織偷越邊境罪，前者被判3年監禁，罰款2萬元人民幣，後者被判兩年監禁，罰款1.5萬人民幣。其餘8人被判偷越邊境罪成立，分別被判七個月監禁，罰款1萬元人民幣。另外兩名未成年人不被起訴，移交香港警方。

今年6月，北京在香港實施國安法後，這些人離開香港，想去台灣避難。香港泛民主派在今年元旦舉行車輛巡行活動，並在多區展示橫額，要求釋放所有政治犯。香港民陣表示，會一直申請遊行集會，希望市民繼續以不同途徑發聲，爭取民主自由。