許智峰批評滙豐銀行政治決定侵吞戶口數萬元結餘

流亡海外的前民主黨立法會議員許智峰今（2日）在其facebook專頁發文批評滙豐銀行因政治決定，連他在戶口結餘的數萬元港幣也遭到侵吞。

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目前人在英國的許智峰，今早在其個人社交平台指控滙豐銀行商業決定取消他及其家人的信用卡、侵吞盈餘，狠批滙豐自行作政治決定，協助政權打擊反對聲音，做法完全無法律基礎。

許智峰早前已透露，他的信用卡被停用，無法在英國當地使用，甚至連有關信用卡的資料都在網上銀行戶口消失。他今早指已獲滙豐證實他及家人所有滙豐信用卡已經被銀行沒通知下單方面取消，原因是銀行的“商業決定”。

他強調政府曾公開說警方從沒要求滙豐取消其戶口，因此相信這是滙豐自行作的政治決定，“旨在協助政權打擊反對聲音，做法完全無法律基礎。”

由於他及其家人信用卡因為消費退款關係，帳戶擁有數萬港元盈餘，屬私有財產，但現在被滙豐“非法侵吞”，而且沒有提供任何解釋，行為猶如強盜。

他嚴正要求滙豐公開交代事件，並要求監管機構作出調查，他正考慮作其他國際上的跟進行動。本報正就事件向滙豐查詢。

已辭任立法會議員的民主黨許智峰，去年12月初遠赴丹麥訪問，後來他的父母、妻兒亦離港，原本否認流亡的他，最後在12月3日透過民主黨發出聲明，表示將退出民主黨併流亡海外。及後香港警方以涉嫌違反港區國安法及洗黑錢罪名追查許智峰，指控他涉挪用透過網上眾籌取得的數百萬元存款，並凍結他及其家人包括滙豐等最少5個戶口，涉及約85萬港元。許智峰批警方及滙豐政治打壓，任意用港區國安法凍結市民資產，強調網上眾籌資金存放在律師樓戶口，並已公開核數報告，他形容此事嚴重打擊香港國際金融中心體系的可信性。許智峰及其家人的滙豐銀行戶口後來短暫獲解凍，他們已將積蓄轉帳往安全地方，而滙豐就事件至今只曾回應稱“相關事實被歪曲”，但沒有詳加說明。