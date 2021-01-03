台灣軍方報告：2020共機擾台反強化美對台軍售攻擊性武器正當性

中國大陸10架戰機在20日飛越東海上空，台國防部21日表示已全程掌握共軍動態，並首次發布2張由空軍拍攝的中共轟6K軍機照片。

台灣的「國防安全研究院」發布「2020中共年報」指出，去年一年共機頻繁進出台灣防空識別區(ADIZ)西南角，是1996年台海危機以來，中共對台威嚇程度最高、最長的一次；報告指出，共軍此舉引發台灣內部思考國防重要性，也強化美國對台軍售攻擊性武器的正當性。

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「國防安全研究院」是台灣國防部的智庫，近期發布了「2020中共年報」，在「2020年解放軍共機擾台對台軍事威脅」的篇章中分析指出，近年中共持續在台灣周邊空域遠海長航訓練，2016年6次、2017年20次，2020年從1月1日至11月30日，天數已達91天；進一步分析共機擾台地點，與歷年最不同之處，在於進入台灣防空識別區西南角為最大宗。

年報分析共機頻繁進出此一區域的四大原因包括：一、台海中線並未延伸到台灣防空識別區西南角，中共藉此測試台灣反應並施予壓力；二、該處位於台灣本島和東沙島中間，對東沙島防務造成隱形壓力；三、搜集該地區海底地形與潛艦作戰等相關信息，強化對附近空域的掌控；四、對抗美軍在這個地區的軍事活動。

分析指出，由於台灣防空識別區西南角，地理位置正好涵蓋大陸棚淺水區和太平洋深水區，是潛艦進入西太平洋的要道，深水區則是適合潛艦伏擊的海域；中共反潛機頻繁出入這個地區，除了偵測這個地區的潛艦，也有嚇阻台灣和美軍潛艦在該地活動的意味。

至於「對抗美軍在該地區的軍事活動」。年報分析指出，由於美中關係因疫情惡化，美軍去年頻繁的軍事活動讓中共備感壓力，台灣西南方空域及巴士海峽更是駐琉球美國空軍嘉手納基地軍機前往南海執行任務的主要航道之一，共機頻繁現蹤讓台灣西南方空域成為美中軍事角力之地。

「國防安全研究院」總結指出，評價中共2020年對台軍事威嚇，從結果看，對台灣長期的國防制度與武器獲得反而有利。原因是中共去年對台軍事威嚇是自1996年台海飛彈危機後，威嚇程度最高、時間最長的一次，反而引起台灣內部再次思考國防重要性。

這些國防思考包括重新檢討教召制度、後備動員、全民國防，乃至各界對國軍整體防衛作戰構想的討論，並透過媒體發聲而受到國人重視；在軍售部分，則因共軍高強度軍事威嚇，讓美國對台軍售攻擊性武器的正當性進一步強化，這些恐怕是中共始料未及。