疫情下法國小學初中今天按時開學 法國累計新冠病毒死亡突破6萬5千例

法國小學及初中學生今天將按時返校上學，法國教育部長布朗蓋周日表示，政府計畫進一步加強高中的大範圍檢測，並希望教師儘快接種疫苗。截止到周日，法國累計死亡突破65000大關。

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周一是中小學開學的日子。教育部長布朗蓋周日在接受媒體採訪時表示，小學及初中學生將按原計畫返校，他並承諾，各地學校將加強健康保護措施。由於在法國也發現來自英國的變種病毒，外界普遍擔心隨着中小學開學，疫情會進一步擴散。對此，布朗蓋表示，將在學校加強檢測。他表示，完全有把握組織好今天的中小學開學。

法國衛生總署署長熱羅姆·薩洛蒙周日也表示，這兩種變種毒株對青年人威脅更大。 “因此，我們將吧關注的重點放在大學及中學校園內”。薩羅姆特別指出，“由於學生是從法國或國外的不同地方返校，有可能改變病毒的傳播路徑”。

在談到1月20日100%高中生返校的目標，教育部長布朗蓋表示，將盡最大的努力保證高中生1月20日完成返校。不過，如果屆時某些地區疫情惡化，學校將採取具體措施。

教育部長並希望學校教師能夠儘快進行疫苗接種，“最遲在三月份進行疫苗接種"。

另據法國衛生部周日晚間通報，法國新增確診12489例，累計死亡病例突破6萬5000例。由於法國處於節假日期間，確診數字差別較大，從日增3000到21000例。但距政府定下限制在5000例的目標依然相去甚遠。周日新增死亡病例657例，累計達到65037例。