美國新冠病毒死亡突破35萬例 福奇：每天疫苗接種人數可擴大到100萬

美國新冠病毒死亡病例突破35萬例，累計超過2千萬人確診新型冠狀病毒。美國已開啟大規模疫苗接種，專家預測未來將達到每天100萬人接種新冠疫苗。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國約翰霍普金斯大學的統計，美國新冠肺炎單日確診再創新高，3日有超過27萬7000人確診。法新社報導，美國是全球新冠肺炎疫情最嚴峻的國家，截至目前確診人數突破2040萬，累計超過35萬人喪生。

美國確診人數近幾個月激增。首席傳染病專家福奇聖誕節後曾警告，疫情最壞的時刻可能還未到來，年末假期這段旅遊潮可能導致病毒蔓延，把美國推向"關鍵階段"。

美國多個州包括北卡羅來納州和亞利桑那州，過去幾天確診人數都打破記錄。南加州有殯儀館負責人說，館內已放滿死者遺體。紐約州成為全美第4個確診數目突破100萬的州。紐約周六累計確診101萬4千多例。加州仍然是最多確診病例的州，有230萬例；佛羅里達州和得州分別有130萬例和170萬例。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇周日接受美國廣播公司訪問時，對疫苗接種工作可望加快速度感到樂觀，相信每天接種人數可以擴大至100萬。他呼籲聯邦政府與州政府展開真正夥伴合作。

自上月14日展開接種工作以來，至今有超過420萬人注射疫苗，遠低於政府設定到去年底2千萬人接種的目標。

美國總統特朗普早前在社交網站貼文稱，由於美國疾控中心"荒謬的判斷方法"，導致美國確診數字和死亡人數被誇大，相較之下，許多國家則故意十分不準確和壓低通報的數據。 福奇對此表示，這些數字都是真實的。