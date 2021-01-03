美國新年撤三家中概股 北京斥新冷戰

紐約交易所在2021年元旦當天宣布，遵照特朗普在一個多月前簽署的一項法案，啟動美國股市上三家中國電訊公司的摘牌程序。北京批駁新冷戰。

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2021年伊始，美國紐約交易所在1月1日周五元旦當天宣布，遵照特朗普（Donald Trump）於2020年11月簽署的一項針對中概股的法案，對中國移動（China Mobile）ˎ 中國電信（China Telecom）和中國聯通（China Unicom）啟動摘牌程序。上述三家中資企業已被停止交易，並將於一周後的2021年1月11日星期一開市前完成退市。華盛頓懷疑上述三家中資企業涉嫌利用美國資金為中國軍工發展提供服務。

Image d'archive: Donald Trump 存檔圖片：特朗普 © REUTERS/Carlos Barria 路透社

本台RFI法文網周日（2021年1月3日）刊文提到，中國官媒環球時報周六（2021年1月3日）引述中國商業部新聞發言人在一份聲明中回應說：“這種濫用國家安全、動用國家力量打壓中國企業的做法不符合市場規則，違背市場邏輯”。中國商業部的這一聲明還表示，“將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益”。

Image d'archive: Chinese Foreign Minister Wang Yi 存檔圖片：中國外長 王毅 © Handout RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/AFP/File 法新社

中國外長王毅批評總統任期即將屆滿的特朗普企圖挑起新冷戰。王毅在接受中國官媒新華社採訪時說，“希望美國的新政府重拾理性，重開對話，兩國關係重回正軌，重啟合作”。

中資企業服務國防

金錢是戰爭的神經，不論是科技上還是經濟上都如此。本台RFI經濟組記者Olivier.R分析指出，對華盛頓而言，不可以繼續讓中國企業利用美國資本，在中國國家的控制下自我發展，為國防領域提供服務。中國三大電訊運營商被懷疑，涉嫌不得不支持軍工和情報活動。它們如今被逐出了此前一直可以讓其獲得融資的華爾街。

中資企業戰略後撤

中國移動早在1997年就已在美國上市。受國家控制的這三家中資電訊企業此前已做準備，加強在香港股市的金融發展。中國電商阿里巴巴和百度也採納了這種撤退戰略。因為，特朗普所簽署的法案並非是針對在美中資企業的唯一措施。在2020年秋季，美國民選代表通過了一項要求外國企業加強透明度的法律，旨在排除那些被認為會計不透明的中資企業。過去20年間，有200家中資企業進入美國金融市場，融資總額近2萬2千億美元。