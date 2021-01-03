老人不能打 中國國產疫苗效力引起嚴重懷疑

中國官媒3日發布『新冠病毒疫苗接種須知』，60歲以上老年人群、高血壓患者和糖尿病患排除在接種人群之外，在歐美，新冠疫苗接種的第一批對象是包括老弱人群在內的高危人群，中方的通知再度引起外界對中國國產疫苗效力的嚴重懷疑。

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目前正在美歐接種的輝瑞疫苗，年齡設定為16歲至85歲。歐美國家已全面開始接種疫苗，接種疫苗都是先接種老弱人群和危險人群，前者指老人和身體基礎弱的人群，後者多指因常常接觸病毒的醫護人員等一線人員，在法國，目前開始接種養老院八十歲以上人群，接下來六十五歲以上人群以及一線醫護人員，再接下來遍及全法。

北京當局在12月31日批准尚未完成第三階段實驗的國藥集團研發的新冠滅活疫苗上市，與國外的做法不同，疫苗既然已獲批上市，最需要優先接種的是老年人，現在卻不能給他們打疫苗。官方的解釋是有待“進一步臨床試驗”。

官媒央視3日發布的『新冠病毒疫苗接種須知』內容包括：1，目前疫苗接種年齡限製為18至59歲，其他年齡段人群需要等待進一步臨床試驗。2，孕婦、哺乳期婦女、藥物不可控的高血壓、糖尿病併發症人員不適合接種。

而且，根據中國媒體報道，除了以上限制外，不適合接種疫苗的人群還包括正處在發燒、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊亂的人群以及嚴重的肝腎疾病、惡性腫瘤患者等等。

有分析認為，中國新冠疫苗限制60歲以上人群不能接種，有高血壓、糖尿病等基礎病的也不能接種，禁忌病症十幾種之多! 只有18至59歲這一通常被視為身體健康的人群才能接種，這樣的人群能有一半人嗎？由此帶來的問題是，如何達到群體免疫，如何保護高危人群？否則，這樣的疫苗有何意義？

中國國產疫苗因為沒有完成第三期實驗，加之沒有公布完整數據，一致引起外界對其疫苗安全性和有效性的懷疑。