英國連續6天日增確診超過5萬例 約翰遜警告可能實施更嚴格防控

英國周日新增5萬4990人確診，確診病例連續6天超過5萬例，英國首相約翰遜周日警告，未來幾周可能實施比4級防控更嚴格的防疫限制措施，以遏止失控的變種病毒。

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法新社援引英國衛生部門周日通報，英國新增確診近5萬5000例，這已經是連續第六條確診超過5萬例。單日新增死亡454例，英國也是歐洲新冠病毒死亡病例最多的國家之一，累計達到7萬5024例。

英國首相約翰遜周日接受英國廣播公司訪問時說，隨着新增病例上升，不排除未來幾周實施比4級防控更嚴格的防疫限制措施；但強約翰遜強調學校是安全地方，在允許複課的地區，學生應該上學。

約翰遜表示，他仍然認為情況在春天之前會越來越好，並希望未來3個月能有上百萬人接種疫苗。不過約翰遜也表示，"未來數周內可能必須採取行動，會在部分地區實施更嚴格規定。 英格蘭地區如果再度宣布封城，將是去年3月、11月以來的第3度封城。

英國在變種新冠病毒肆虐下，確診病例急升，新增病例數目連續創下單日新高，政府推遲倫敦和周邊地區小學原定星期一在聖誕假期後的複課計畫，改為網上教學。不過英格蘭大部分地區的小學如期開學，一些教師工會要求更大範圍停課。

約翰遜表示，英國周一開始為民眾接種最新獲批准使用的牛津大學與阿斯利康共同研發的疫苗，首批疫苗有53萬劑，他希望在3個月後，完成接種數千萬劑。