中國開始大規模接種國產疫苗 優先9類青壯年

中國春節人員大遷徙前，當局急於避免出現新一波疫情，北京開始大規模接種疫苗。與歐州優先給老年人接種相反，中國優先接種18-59歲的9類人群...

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據法新社報道，周一在北京，有數千人排隊等候接種抗冠狀病毒疫苗。僅在首都北京，就有7.3萬多人在周五至周日期間接種了第一針疫苗。報道還指出，市政僱員和公交車司機是首批接受注射的人群。

中國醫療當局周四宣布，他們已為第一種中國製造的疫苗的普及接種開了 "有條件 "的綠燈，該疫苗的生產商“國藥集團”聲稱，他們的疫苗有效率為79%。這個報道指出，如果說今年年初疫苗的到來讓人看到了好轉的希望，那麼生產和供應的速度還是遠遠不夠理想。

據北京市衛健委發言人高小俊介紹，北京市在1月1-2日兩天，為7萬3千537人接種了第一劑疫苗，沒有發生嚴重不良反應。還需14天後注射第二劑，才算完成免疫。

據悉，北京當局計畫在2021年春節前，對9類人群優先接種，這9類人群，中國官媒沒有一一列出，但說是年齡在18-59歲之間，包括出國工作、學習人員，面臨較高境外疫情風險的邊境口岸工作人員，醫療衛生人員，國際和國內交通運輸從業人員等9類重點人群以及其他應急保障人員。