因貪瀆案坐牢保外就醫逾六年陳水扁開始主持廣播節目

因貪瀆案坐牢保外就醫的台灣前總統陳水扁昨天竟開始主持廣播節目。對此，藍營立委批評是對蔡英文司法改革的嘲諷。台中監獄則表示，派員持續掌握評估中，一切依保外就醫相關規定辦理。

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陳水扁昨昨天開始擔任「微微笑全國廣播網」勵志節目「有夢最美」的節目主持人，節目每周播出一次，第一集他在節目中暢談兒時家境清寒，在逆境中奮發向上的過程。

陳水扁因涉及龍潭購地弊案被判刑20年，2015年1月台灣官方認同他身體不適的說法，核准保外就醫，離開監獄至今至今超過六年，曾參與各式各樣的公開活動，絲毫看不出有生病跡象，台灣政府也睜隻眼閉隻眼，似乎打算寫下台灣保外就醫時間最長的歷史記錄。

面對陳水扁開始主持廣播節目，民進黨內立委都三緘其口，不願評論。但有立委私下表示，陳水扁這樣的做法，勢必讓法務部為難，「應該低調一點」。

國民黨立委陳以信批評，保外就醫的身分還可以堂而皇之主持廣播節目，對司法是嚴重的挑戰，也是對蔡政府司法改革的嘲諷；而如果保外就醫可以主持廣播節目，陳水扁不應該是特例，所有保外就醫的人應該都可以。

國民黨立委李德維也說，蔡政府對受刑人這樣的行為「視而不見、聽而不聞」，民進黨面對陳水扁完全喪失行為能力，蔡英文應愧對自己台大法律系的畢業證書。

台中監獄副典獄長吳照明說，陳水扁任廣播節目主持人，依照受刑人保外醫治審核基準及管理辦法，掌握、評估他保外就醫狀況，目前暫時沒有其他特殊事項對外說明。

陳水扁2015年獲準保外就醫時，台中監獄曾對他做出「四不原則」加以約束，包括「不上台、不演講、不講政治、不接受媒體採訪」，如果違反規定，台中監獄將在審議後作處分；但六年來陳水扁多次接受日本媒體專訪、參與凱達格蘭學校募款餐會，甚至計畫參選立委，曾由「一邊一國行動黨」列為不分區立委第六順位，但台中監獄始終沒有撤銷保外就醫的處分。