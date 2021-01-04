失信下一代：87%高中生不信港府 七成不信路人 四成青年因質疑拒種疫苗

在港府高壓打擊反修例運動和引入港區國安法後，香港年輕人對港府及其措施抱更大懷疑，由港府部門贊助的一項調查發現，受訪的高中學生(等於法國的lycée)中，87%表明對港府沒有信心，另有七成受訪者表示不信任街上路人，較2019同類調查的四成大幅上升近倍。學者認為，這是一個警號，呼籲當局包容及讓年輕人發聲，否則可能引起大爆發。

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此外，民間團體「青年新世界」問卷調查逾四百名年青人後發現，近九成受訪者不滿港府抗疫表現，基於質疑，有四成人表明不願意接種預防武漢肺炎的疫苗，願意接種的，不足一成人。問及對未來前景的信心，亦只有不足一成人表示有信心，情況令人憂慮。

由港府政策創新與統籌辦事處撥款贊助的共建社會信任研究，當中包括去年疫情期間由中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院訪問250名高中學生，以了解他們對港府及社會的信任程度。領導研究的學院助理教授黎可欣在昨(3日)早的電台節目上透露部分結果，指有87%學生對港府無信心，另布七成人不信任街上路人。

她形容，這是一個警號，呼籲港府、社工、校長等人士不應視年輕人為問題，而是視年輕人為夥伴及資產，即使年輕人有些建議並不實際，成年人亦應予以尊重和包容，令年輕人有平起平坐發聲的空間。

出席同一節目的香港大學社會工作及社會行政學系系主任林一星亦指出，調查結果顯示港府管治面對巨大挑戰，年輕人與政府欠缺互信，亦沒有平等討論機會，以致過去一年累積的「火藥」未有人嘗試「拆彈」，憂慮「火藥」若不移除，將來或可引致大爆發。他呼籲從政者以更廣闊的胸襟容納不同意見，否則難以重建互信。

香港教育專業人員協會副會長葉建源認為，港府漠視市民要求，施政高度政治化，且不公平，以致中學生對它失去信心。他舉例指‧在去年的反修例運動中，港府把責任歸咎於年輕人，並施以審判，令兩者關係惡化。至於高中生對一般人的不信任程度大增，或與過去一年多的社會撕裂有關，不少人擔心因發表不同政見而造成不利，而解決的主動權在於政府。

截至去年10月底，共有10148人在反修例運動中被警方拘捕，當中17%為18歲以下的年輕人，被捕學生比例更高達總人數的四成，被檢控的年輕人和學生更占所屬年齡群組的24%。