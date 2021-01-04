失寵又失蹤 馬雲在哪裡

西方媒體似乎不約而同地注意到，馬雲消失了。最令人驚訝的是，他竟然沒有出席自己製作的非洲真人秀並擔任評委的節目『非洲創業者』。這個締造阿里巴巴神話的英雄，這個曾因肯定鄧小平六四鎮壓而遭民主人士痛斥的中國一號老闆，這個53歲宣布急流勇退，卻終於無法後退的馬雲，自10月份上海陸家嘴金融論壇發表演說批評“體制”後，消失了。

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這期間，發生了許多與他有關的重大事件，螞蟻金服上市前馬雲被監管部門約談，原本被視為史上最大規模的IPO突然被官方叫停，接着而來的是習近平11月視察民企如雲的浙江，號召民企老闆向張騫學習報國，習近平講話前，中共宣傳部已經發出反資本信息，接着是罰款阿里巴巴與騰訊旗下集團，再接下來，官方媒體對準馬雲不點名開刀，馬雲，這個紅極一時，被一些中國網民親切地追捧為“馬爸爸”的英雄，急速地墜落了，其情形，頗有點類似中國文革時代，許多高官、名人一夜之間或消失或成為階下囚。

馬雲到底怎麼了？法國解放報4日以“失寵又失蹤的億萬富翁傑克.馬”的標題發出疑問，該報提要指出：在發表了“改革當下體制”的呼籲後，中國最強大的企業家，阿里巴巴的創始人10月以來消失了，如同他一樣，其他的民企老闆也在習近平登台後一個個被踩在腳下。法國『世界報』幾日前也以“中國新技術象徵的阿里巴巴失寵”為題報道說，兩年前，許多外國領導人對中國進行國事訪問時，經常要去阿里巴巴總部所在地杭州，與這個集團的領袖馬雲會面，沒有任何一位能像這位前英語教員一樣體現了一個技術走向尖端同時向世界開放的中國的形象。傑克.馬不僅以網購顛覆了人民中國的傳統商業模式，他更以支付寶對中國的金融進行了一場革命，中國已無需走使用支票和信用卡的老路，一夜之間線上支付取代了有毛澤東頭像的人民幣。

世界報認為，長久以來受追捧的馬雲似乎早就應該有所警惕，數月以來，針對他的批評越來越多，有的批評他的貪婪，有的批評他妄自尊大，剝削僱工，重要的不是這些批評而是審查官們給這些批評大開綠燈。紐約時報也報道，不少網民喜歡稱馬雲為“馬爸爸”，但最近，公眾情緒變壞了，“馬爸爸”成了中國的過街老鼠。他被稱為“惡棍”，“邪惡的資本家”，和“吸血鬼”。一位作家甚至列出了馬雲的“十宗罪”，還有人開始叫他“兒子”或者“孫子”。一名網評員甚至寫道：“像馬雲這樣優秀的人民富豪，一定能掛在路燈最頂端”，借用法國大革命時期恐怖的私刑口號“掛路燈”，足見這個國家部分人的仇富情節已到了何等瘋狂的地步。

馬雲的缺席近日來一直是一個話題，直到他沒有出席自己製作的非洲真人秀電視節目『非洲創業者』，引發了媒體不約而同的質疑。英國『金融時報』稱，馬雲原本是這一節目的一個評審，但決賽評判臨時被副總裁彭蕾取代，他的名字和圖像驟然間也從該節目網站失蹤。就在“非洲創業者”決賽前幾周，馬雲還曾在社交媒體表示，他“迫不及待想見參賽者”。英國《每日郵報》認為，馬雲缺席決賽很“神秘”。該報認為，馬雲現在“從公眾視線徹底消失。考慮到他從前極為高調，這個突然轉變更加引人注目”。

法國解放報分析，這一切都是在10月24號馬雲在上海陸家嘴金融論壇發表了導致中國最高層憤怒的演說引發的。中國國家副主席王岐山也在他之前在同一論壇發表演講，強調中國要“守住不發生系統性風險的底線”。但馬雲批評中國的問題“不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險”，他認為中國金融體制過時，小當鋪思想嚴重，中國當下的金融體制不過是工業時代的遺物，我們應該為新一代和青年人開創新的體制 ，我們必須革新目前的體制。該報認為，呼籲體制性改革在共產中國是件很危險的事。隨後就發生了前面提及的螞蟻金服突然被叫停上市，華盛頓時報引述接近中南海的知情人表示，這一命令直接來自習近平本人。再之後，阿里巴巴被罰款，被置於官方發動的反壟斷調查。

在中國八九十年代甚至本世紀初相對自由的空氣中崛起了大量民企，它們為中國創造了巨大的財富和開創了無數的就業崗位。但是，習近平近年來不斷強調“不忘初心”，共產黨人的初心被視為是消滅階級和消滅資本主義，讓本已壟斷國民經濟命脈的國企壟斷一切。兩年來，官媒以及親北京的學者在點點滴滴灌輸一種思想，比如私營經濟退場論，只是在突然而來的中美貿易戰之後，官方被迫有所收斂。現在，在新冠病毒疫情導致世界癱瘓反而強化了習近的個人權力之後，北京勒令民企向黨靠攏了。中共中央辦公廳發文要求民營企業家“聽黨話，跟黨走，做政治上的明白人”，中共統戰部日前發表指令，要求強化在私企中的黨的建設，中宣部更直截了當表示，“堅決防範資本操縱輿論的風險”。習近平12月初要求“強化反壟斷和防止資本無序擴張”。

馬雲本人也是中共黨員，一個非典型老闆，在自由創業之光的吸引下，從一位英語老師一躍成為中國第一富豪。馬雲的光環遠遠超過企業界，是中式美國夢的代表。2017年達沃市論壇，馬雲發表演講，與剛剛上台的美國總統特朗普會晤，此時的馬雲已具有濃郁的政治人物色彩。馬雲的這一形象讓中共不安，官媒『人民日報』2019年9月發表社評宣稱：“沒有所謂的馬雲時代，只有時代中的馬雲”。

法國世界報報道說，失蹤或者失寵的馬雲，讓人聯想到安邦前總裁吳曉輝，他在失蹤一段時間後，被判處18年徒刑，沒收全部財產。吳曉輝入獄兩年半之後，在中國，任何人，即使是最強大最知名的企業家，也不能背逆強人習近平的意志。

馬雲2019年9月正式退出阿里巴巴，但他仍然是該集團的主要股東。在世界報看來，馬雲突出的個人性格不只是在權力核心結交了朋友，但如果僅僅把當局針對阿里巴巴的措施視為訴諸人身的攻擊顯然也是不夠的，傑克.馬已在北京政權眼中成為太強大的新工業的象徵。北京勒緊韁繩，無非要顯示黨在指揮經濟，同時，新一年的中國經濟增長前景似乎不錯，北京已不怕冒着削弱精英企業的巨大風險。

馬雲曾說，如果國家需要，他可以把支付寶上交國家，上交，在中共掌權初期，是其表彰所謂民族資本家的說辭，對不願“上交”的，以各種名義沒收。八零年代後，鄧時代的中國試圖恢復中共建政後所否定的，打社會主義旗號，走資本主義道路，向之前的大敵西方國家開放。

數月來對一批民企領袖打壓，直到馬雲的失寵，這似乎正是習近平這兩年不斷要求共產黨人“不忘初心”的真正用意？北京正在加速“國進民退”。