新冠源頭甩鍋戰 新華社高官反指美國是黑手

世界衛生組織專家團即將前往中國調查新冠病毒源頭，外界擔心北京能否真正配合調查之際，中國外交部部長王毅近日卻在訪問中稱：“有越來越多研究證明疫情是全球多地多點爆發”，似乎帶起新一輪風向，差不多同時，網上流傳一篇署名新華社中國特稿社副社長熊蕾的文章，文章指控2003年中國爆發的薩斯疫情及2019年武漢爆發的新冠疫情與美國有關。

廣告 繼續瀏覽後續

熊蕾的父親熊向暉曾在國民黨卧底10多年，有“中共諜王”之稱，綜述中央社，香港多家媒體消息，熊蕾近日在題為『我始終對新冠病毒的來源持有懷疑，不吐不快』一萬字長文中稱，美國學者上世紀90年代，長期在安徽搜集民眾生物資料，指責美國與2003年北京爆發的薩斯疫情有關。

文章稱上世紀90年代，哈佛大學公共衛生學院副教授徐希平曾在安徽進行基因樣本採集，研究由美國國家健康研究院出資，徐希平獲得九個資助的項目，全部涉及在安徽採集基因樣本，熊蕾稱，當時實際進行的項目是政府批准數量的3倍，其中兩項與呼吸系統有關，2002年，美方公布的調查是15個項目，是中國政府批准數量的5倍。

熊蕾稱2003年薩斯爆發後，一名生物學家曾對她表示，“非典不是一場生物戰，但是它完全達到了生物戰的效果......病毒的針對性太強了，感染者絕大多數是以中國人為主的亞裔”，她引據中國學者稱薩斯可能是針對中國人的基因武器。

文章稱，薩斯與全球大流行的2019新冠病毒都是針對呼吸系統，“想想哈佛拿走了我們多少哮喘病基因的樣本”，反駁美國之前的指控說，“中國拿過哪個國家的基因樣本？所以美國說新冠病毒是我們武漢的生物實驗室製造的，簡直就是笑話”。

新冠疫情全球大流行，熊蕾稱：“病毒沒有按照既定的劇本演”，“那些玩火的人”，結果“引火燒身”。

在中國官方層面，第一個指責美方與新冠病毒有關的是中國外交部發言 人趙立堅，他於去年3月指美國軍人2019年10月在武漢參加軍運會時，把新冠病毒帶到了武漢。

熊蕾除了現任新華社中國特稿社副社長外，還是中國人權研究會常務理事。