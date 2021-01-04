日本首相宣布將在一都三縣再度實行緊急事態宣言

1月4日上午，日本首相菅義偉召開新年記者會，在記者會上宣布政府正在商議根據新冠病毒特別措施法發布緊急事態宣言，實行緊急事態宣言的對象為東京為首的一都三縣。

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鑒於新冠疫情嚴重惡化，感染迅速蔓延，醫療體制窘迫，東京、埼玉、千葉、神奈川的首都圈1都3縣知事2日下午在內閣府與經濟再生擔當相西村康稔會談，要求迅速討論基於新冠病毒特別措施法再次發布緊急事態宣言，但是菅義偉反應冷淡。

而日本疫情刻不容緩，新增感染者12月31日高達4521人， 3日依舊高企不下，確診的新增感染人數為東京816人、神奈川365人、千葉225人、埼玉205人，首都圈佔全國的約一半。東京都重症人數截至3日達到101人，病床幾乎被佔滿，醫療供應體制危機日益嚴重。菅義偉也表示，考慮在全國實行緊急事態宣言。

而政府針對現在的疫情判斷認為，在感染人數持續居高不下的情況下，造成醫療一線告急，有醫療崩潰的危險，若不發布更強有力的信息，難以讓人們共有危機意識並有效遏制疫情。

但是菅義偉並不打算像4月那樣實行廣泛的人與人之間接觸的限制。他說：限定的、集中的進行是有效果的。表示將重視飲食店營業時間的縮短。他表示：專家們認為：大部分感染和飲食有關係。因此希望卓有成效地減少飲食感染的風險，並儘早對此進行研究。