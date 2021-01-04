港府疫情記者會改網上進行 傳媒責做法不合理 憂篩選

在第四波武漢肺炎疫情逐漸回落之際，香港政府突然以減低傳播風險為由，自今(4日)天起把疫情記者會由實體改為網上進行，而提問更只能以文字提出，並由官員綜合回應。七個傳媒組織發表聯合聲明，指當局做法不合理，憂慮港府是藉此剔走敏感的提問和用辭，損害公眾知情權，呼籲當局回復原來安排。

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傳染病專家梁子超亦認為，記者會的傳播風險比商場或超級市場低，官員的新安排會予人信息不透明的感覺，令控疫工作效果大打折扣。

香港每天的武肺新增確診病例，已由上月的逾百宗，逐步降至昨天的41宗，但港府晚上突然發稱，指會將疫情爆發以來幾乎每天下午在衛生防護中心舉行的實地記者會，由今天起改為網上進行。當局解釋，在防護中心落實社交距離措施有一定困難，加上已解決網上會議的技術問題，故此衛生署和醫院管理局的簡報會改為網上進行。為令簡報會運作順暢，傳媒需以文字信息提問，未能接受語音提問；問題如有重複，會綜合回應。

香港記者協會主席楊健興表示，疫情近一年才改為網上進行，實在說不通，他質疑當局欲藉新安排控制甚或篩選提問，包括剔走可能令港府尷尬或認為不適合的問題或用辭，「武漢肺炎」一詞便是一例。他又說，即使記者會改在網上進行，亦可讓記者用語音提問，科技上完全可行，很多會議或記者會若在網上舉行亦可利用語音進行。

港府早前欲強制記者不可以用「武漢肺炎」來稱呼疫情，必須用世界衛生組織的「新型冠狀病毒」一辭，在各界批評下胎死腹中，後來改為每當記者用「武漢肺炎」一詞提問時，在場的「新聞官」便更正一次，引來記者更多質疑，以致出現尷尬場面。

包括記協在內的七個新聞和傳媒工會發表聯合聲明，對新安排表示極度關注，認為疫情簡報會內容涉及重大公眾利益，是唯一官方發布渠道，要求維持現行記者會安排，確保信息流通，有助公眾提高警覺，防範疫情散播。

傳媒組織又擔心，日後所有港府記者會改為網上進行，藉此篩選問題及避答尖銳問題，記者難以實時追問，嚴重削弱公眾知情權。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦認為，記者會已有社交距離安排，記者亦不會四處走動，透過空氣、飛沫或間接接觸而導致的病毒傳播風險相對低，而人群聚集情況亦低於商場或超級市場。他又說，簡報會涉及學術和防疫等複雜問題，並非單純一些數據發放，若政府不能直接響應傳媒提問，或較難釋除疑慮，予公眾感覺信息不透明，會令港府控疫工作效果大打折扣。

梁子超又說，現時需動員小區抗疫，傳媒擔任重要角色，採取什麼方式能方便傳媒全面及準確反映信息予大眾，政府需參考傳媒意見。