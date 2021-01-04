約翰遜宣布英格蘭地區再次進入封鎖狀態

英國首相約翰遜周一晚發表電視講話宣布，英格蘭地區再次進入封鎖狀態，以遏止新冠病毒確診病例急增。儘管英國周一起開始為民眾接種牛津大學與阿斯利康製藥公司合作研發的新冠疫苗，但面對新冠變種病毒快速傳播，英國採取進一步加強封鎖措施。蘇格蘭已宣布實施去年春季以來最嚴格的限制措施。

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英國周一新增確診58784例，再創單日新高。這也是連續七天確診超過5萬例；新增死亡407例。

約翰遜在講話中表示，傳染力更強的變種新型冠狀病毒正在迅速傳播，醫院的壓力比任何時候都要大，"令人沮喪和震驚"，因此必須採取緊急行動。約翰遜稱，將疫情警報級別上調至第五級，如果不採取行動，醫療系統可能在21天內不勝負荷。

約翰遜還宣布多項防疫措施，民眾如非必要，應該留在家中，中小學周二起改為網上教學。約翰遜表示，完全理解有關措施對家長造成的不便和壓力，政府也一直儘可能保持校園開放，但學校可能充當傳播媒介，導致病毒在家庭之間傳播。

約翰遜還表示，與上次封鎖情況不同，英國正展開最大規模的疫苗接種工作。至今獲注射疫苗的人數超越歐洲其他國家的總和。隨者第二款牛津與阿斯利康的疫苗接種，疫苗接種步伐正在加快。如果接種計畫進展順利，確診和死亡病例回落，就有可能在下月中旬開始解除封鎖。

英國國會也將於周三開會，討論有關措施。

英國首相府此前表示，現在必須採取進一步措施，以遏制確診病例上升趨勢，保護醫療系統，並挽救生命。

蘇格蘭首席部長施雅晴早前宣布，在蘇格蘭實施去年春季以來最嚴格的封鎖。民眾如非必要必須留在家中。

英國周一開始接種牛津大學與阿斯利康製藥公司合作研發的新冠疫苗。首位接種英國政府批準的第二款疫苗者是82歲的布賴恩·平克，他在牛津大學醫院接種了這款疫苗。平克表示非常高興接種了疫苗。 政府已經訂購了1億劑牛津大學與阿斯利康製藥公司合作研發的新冠疫苗，周一當天有超過50萬劑可供使用。

英國已經設立了超過730個疫苗接種點，更多接種點將在近期陸續開放使用。 第一款在英國獲批的新冠疫苗是美國輝瑞公司與德國生物新技術公司合作研發的疫苗。英國衛生部稱，到目前已有超過100萬人接種了這款疫苗。