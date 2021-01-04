12月財新中國製造業PMI指數趨穩，顯疫後經濟恢復持續

據周一(1月4日)公布的財新中國製造業PMI指數顯示，12月份中國製造業活動較上月稍有放緩，但仍保持較高水平增長，顯示疫情後的經濟恢復持續。

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據IHS Markit公司對財新媒體集團所作的統計，12月份中國製造業的採購經理人指數（PMI）為53，而11月份該值為54.9，是十年來的最高點。儘管與上月相比製造業PMI指數下降1.9個百分點，但仍高於50的榮枯線，顯示製造業活動擴展。如果PMI值低於50，則反映活動收縮。

法新社報道指，這一數值證明了中國經濟在今年年初因疫情下跌之後的復蘇仍在持續，但12月份的數字是三個月來最低的。

財新指數顯示的走勢與上周四官方公布的同一活動指數相一致。中國國家統計局發布的12月製造業PMI為51.9，比11月份的52.1回落0.2個百分點。

凱投宏觀的分析師 朱利安·埃文斯·普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示，“無論哪一個統計，出口訂單部分都顯示下降，這表明中國近期的出口實力可能正在減弱。”

中國對外出口近幾個月來受益於國際抗役醫療產品的需求、尤其是口罩需求增長的支持，以及筆記本電腦等遠程辦公設備需求的增長。普里查德認為，隨着中國產品出口目的地國家開始施種新冠疫苗，預期未來數月這一出口的增長將會放緩。

財新統計受訪的採購經理也普遍表示，他們的生產成本、特別是金屬成本增加。受此不利形勢的影響，他們同時預期，在經過近幾個月的增長後，其人員招聘的前景預期也將走穩。