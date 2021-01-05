世衛專家：可將新冠疫苗第二次注射延遲數周以讓更多人群接種

歐美一些國家疫情嚴峻，剛剛開始為民眾注射的新冠疫苗"供不應求"，世界衛生組織專家周二表示，在“特殊情況”下，由輝瑞和BioNTech實驗室開發的新冠疫苗第二次注射可能會延遲數周。

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歐洲部分國家為應對新冠病毒疫苗供應不足，計畫推遲為民眾接種第二劑疫苗的時間，先讓更多人接種首劑疫苗。世衛組織免疫戰略諮詢專家組（SAGE）主席克拉維托，周二在新聞發布會上說：“建議在21至28天內注射兩劑疫苗”，但他指出，“在疫情流行和疫苗供應緊張的特殊情況下，有可能將第二次注射的時間延遲幾周"。但他強調，各國必須根據自身情況作出決定。

他解釋說，這樣做可以讓接種第一劑疫苗的人數最大化。

不過，世衛組織免疫和疫苗部門主任凱特·奧布賴恩（Kate O'Brien）警告說，第二劑疫苗接種截止日期不能超過六周。

世衛也同時承認，目前缺乏有關推遲接種第二劑疫苗的安全性和有效性數據。

面對輝瑞疫苗短缺，丹麥周一宣布，將兩次疫苗接種的間隔時間定為六周。

英國於12月初批准了輝瑞疫苗，兩次注射之間最多可以間隔12周。

德國衛生部已要求衛生當局評估延長第二劑接種的方案。