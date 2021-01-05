中共黨員權利保障新條例 增加習近平新時代思想

中共中央1月4日公布修訂版中共黨員權利保障條例，刪掉2004版的“堅持民主集中制原則”，加入以“習近平新時代中國特色社會主義思想為指導”。中共中央發通知，要求各地區各部門認真遵照執行。

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據中央社發現，新版中共黨員權利保障新條例第1條刪除了2004年版的「堅持民主集中制原則」、「保障黨員權利的正常行使和不受侵犯」，增加了「堅持黨的領導，加強黨的建設」；第2條增加了堅持馬列毛鄧江胡理念和「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，以及「增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護」的條文。

據自由亞洲報導，前中共中央黨校教授蔡霞認為，條例增加的堅持“馬列毛鄧江胡理念”都是虛話，「四個意識、四個自信、兩個維護」才是實話。而這些都是習近平的主張，也就是要讓「9000萬黨員圍着一個核心轉。她說，這項新修條例，是中共的「全面倒退」。

前中共中央黨校刊物「學習時報」副編審、獨立學者鄧聿文指出，新條例顯示的是中共雖會進行形式化的規則完善，但如何執行這個規則卻是黨的問題，所以這「只是一個好看的條文」，就像中國憲法規定中國民眾享有言論自由一樣。

鄧聿文認為，習近平一直是個強調要有「章法」的人，且強調國家治理現代化就是「黨內要有章法、黨外要有國家法律」。但這章法由誰來訂定？ 「當然是習近平說的算」。

中共中央1月4日公布修訂後的「中國共產黨黨員權利保障條例」全文，是16年來首度修訂。與舊版條例相較，新版條文從38條大增為52條，總字數多出2000餘字。