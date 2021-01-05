河北進入緊急狀態 北京隔離期延至3周 浙江4周 傳出關閉國門呼聲

北京雍和宮，一個戴着口罩的人在新年的第一天祈禱。 北京周邊疫情多發，形勢嚴峻，北京下令延長隔離期至3周。

繼東北瀋陽、大連不斷爆發疫情，並出現超級傳播者之後，北京緊鄰的河北省1月2日至4日，共報告本區確診病例19例，無癥狀感染40例，河北石家莊、邢台啟動全員核酸檢測，河北省啟動應急措施“保衛北京”，進入戰時狀態，地方最高官員稱“堅決當好首都政治‘護城河’”。截至目前，中國已有4城宣布緊急狀態10省再現疫情，被視為有世界上最嚴入境令的國家為何仍擋不住病毒入侵？

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中國最近多地出現入境者隔離14日之後才確診，繼而引發本土感染的奇怪病例，為此，北京、深圳、大連等省市將原本14天隔離期延至14+7，浙江省甚至14+1+7，之所以奇怪，是因為目前似乎隔離14日再確診的病例海外很少發現，另外，北京動輒把本土爆發病例源頭追溯至境外也讓外界不明緣由。

河北宣布進入緊急狀態，北京市當局隨之於5日宣布入境北京人員實施14+7隔離管理，如果一架入境航班人員、物品或環境被查出陽性，或者隔離14天之後被測出陽性，同班所有入境人員除集中隔離14日外，還得再增加7日隔離，具體隔離或採取與外界隔絕的居家隔離，或繼續集中隔離。另外，從中國國內其他城市入境人員，自入境日起滿21天才能進入北京。

除北京外，深圳也已執行14+7隔離措施，所有入境人員在集中隔離14日之後，還要再納入7天的社區管理，大連市規定，在入境後在進行4此檢測均呈現陰性後，才能解除居家隔離。浙江省採取更嚴格的隔離措施，隔離期為14+7+7，前後隔離期加起來差不多一個月。

關於中國新一波疫情的起因，官方說法混亂，但多指來自境外，1月5日，中國疾控中心副主任馮子健稱，石家莊新冠疫情病毒是境外輸入病毒，很可能是歐洲輸入病毒。即便多地已宣布爆發的疫情是本土疫情後，也紛紛溯源海外。最早天津爆發的病例，被指是來自外國進口冷凍包裝及食品感染的說法在多國否定後不攻自破，但目前的來源更多指向入境人員及物品，這其中，除極少數真正的外國入境者是首要目標，大多從外國回國的中國留學生、中國僑民以及中國在外國工作歸國人員也統統是目標。

中國此番抗疫引起的疑問是，各地爆出的都是孤零零的個例，為什麼草木皆兵，難道有嚴峻的隱情沒有公布？為什麼零星個例出現後一些城市要進行如此大規模排查，排查的結果正式公布的也不過幾例，既然如此，為何人人緊張，到底是有隱情，還是省市官員為了保住自己官位草木皆兵，或者為了向北京中央邀功，把事情鬧得越大越好？或者是另外一個原因：當前中國境外疫情肆虐嚴重，北京害怕疫情捲土重來？

另外一個疑問是關於新一波疫情的來源到底是本土病例，還是輸入性病例，說法非常混亂，但似乎最終都能將源頭追溯到輸入的病例或者輸入的污染貨物。去年12月以來，中國天津、內蒙、黑龍江、遼寧，北京陸續出現本土疫情，後來傳出四川成都兩夫妻和其孫女確診，四川成都市衛建委稱“成都本土疫情“傳染源頭與尼泊爾境外輸入病例有關，後來北京順義出現的本土疫情，被指是由印度尼西亞輸入的無癥狀感染者導致。日前在瀋陽查出的首例確診也被指是從從韓國回國的，現在石家莊的疫情被懷疑是歐洲病毒，中方指責病毒來自境外，又沒有拿出實在的科學根據，也引起外界質疑。

中國媒體也在質疑，中國有世界上最嚴的入境令，為何仍擋不住疫情侵入？鳳凰網載文稱，“為了減少輸入病例的壓力，中國本來已經大大限制了來自海外的人員入境，不但暫時取消了外籍人員之前的入境簽證，還要求入境者有病毒核酸檢測陰性的報告……12月23日起，又加強為‘非必要、不旅行’政策，不但要求IgM結果來自靜脈血檢測，而且對於美國直飛航班，只接受起飛地的檢測報告，且採樣必須在登機前48小時之內“。就這樣也不能100%杜絕感染者登機。

該文質疑：“能不能再嚴一點呢？再嚴就是閉關鎖國了”，再嚴就是斷航班停貨運了。中國在海外讀書的孩子，在海外工作的人怎麼辦。該文認為恐慌的情緒不僅僅導致關閉國門的呼聲，也導致了各地畫地為牢的操作，該報舉例稱，北京大學就出現了拒絕醫學院學生進入本部校園的規定。