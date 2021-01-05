賴小民為什麼被判死刑

中共官員的腐敗是越來越讓世人怵目驚心了! 賴小民是又一顆隕落的腐敗明星。 奇詭的是，法院強調這位華融集團前黨委書記“有重大立功表現”，然而一審仍判如此高官死刑，習近平執政以來極其罕見!

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華融是中國最大的處置不良資產的國有金融集團之一，對外提供不良資產經營、資產經營管理、銀行、證券、信託、金融租賃、投資、期貨、消費金融等金融服務。總裁賴小民落到這種地步，至少是，中共集團反腐不太成功，而且越反越腐，貪腐之花越開越紅，貪官的膽子越反越大。

貪官越反越貪，從幾百萬到幾千萬上升到幾個億，從幾個億上升到十幾億，情婦從幾個上升到幾十個，直至上百個。有網民感嘆：“下一個大貪官出馬的時候，那恐是更高高再上的一位也難說，權力更大，貪污更多，情人之多堪比皇帝了”。

官媒報道說，紀檢部門在賴小民在北京某社區的房屋裡發現了多個保險櫃，裡面存放現金2.7億元，總重量達3公噸，打破貪官被搜出現金數量的記錄，他90多歲母親的銀行賬戶了有存款3億多元。受賄金額高達17.88億元人民幣。

什麼叫腐敗？蘋果日報引述中國大陸媒體，賴小民擁有“100多套房，100多個關係人，100多位情人，其中幾十位來自華融內部，此外甚至也不乏家喻戶曉的女明星”。港媒引述知情人士透露，華融有很多美國、歐洲、港澳台境外培訓班，其實是為了安排“賴小民的情婦門和關係戶門用來度假、旅遊”，所以外界又把賴小民稱之為“賴三百”。罪惡的確很大!

中紀委國家監察委指賴小民“任人唯權、任人唯利、任人唯圈”，在任人唯利方面，賴小民賣官鬻爵，據指進華融30萬，一官半職50萬，子公司領導100萬；“任人唯權”方面，賴小民在華融安插不少高官子女，其中不乏省部級、省廳級子女；“任人唯圈”，據指賴小民在華融內部大搞“江西幫” ，大肆提拔江西同鄉，江西籍身份證號碼首兩位數字為“36”，華融人自嘲為“36局”。

蹊蹺的是，法院公告特彆強調賴小民有重大立功表現，說他揭發出不少貪腐犯罪人。中共一直有句口號，叫做“坦白從寬，抗拒從嚴”，辦案人員辦案時也把這一政策作為重要的撬嘴手段，讓嫌疑犯交底，同時牽出其他關聯者。但也有些從監獄出來的犯人總結說，“坦白從寬，牢底坐穿”，意思是千萬不要“交底”，全部交代了，罪行只會加重。賴小民似乎更適於這種情況。法院解釋稱，儘管他有重大立功表現，賴小民的犯罪事實、性質、情節和危害，不足以對其從寬處罰，法院定性稱其“受賄犯罪數額特別巨大”、“情節特別嚴重”、“主觀惡性極深”、“使國家和人民利益遭受特別重大損失”等等。

但是，在一系列罪行形容詞里，似乎只有“受賄犯罪數額特別巨大”是可以量化的，官媒新華社特別提到，“在二十二起受賄犯罪事實中，有三起受賄犯罪數額分別在2億元、4億元、6億元以上，另有六起受賄犯罪數額均在4000萬元以上”。至於“情節特別嚴重”，法院公告里含糊其辭，“主觀惡性極深”沒有仔細交代，“使國家和人民利益遭受特別重大損失”，這是肯定的，至少拿走的都是人民的錢! 但要判他死刑，還是讓人摸不着頭腦，因為北京當局不砍貪官的頭，一直以來是有個不成文的關聯的。再者，“使國家和人民利益遭受特別重大損失”的不僅僅是他了，這些年從中央政治局乃至省市自治區抓出去的大官們，隨便哪一個不比他給國家和人民利益甚至給黨造成了特別重大的損失呢？

賴小民貪腐的錢多？的確，根據公布的數字，錢多到不計其數，恐為至今中國揭發出來的之首，但官方定他的罪名遠遠不止“受賄犯罪數額特別巨大”，要說情節特別嚴重，前幾年家中藏黃金的軍中首領徐才厚，郭飛熊絕不輕，且以官職來比，他只是國企總裁，官不可與前重慶市委書記、中共政治局委員薄熙來、前常委號稱政法王的周永康可比，賴小民是一個醜陋的貪腐大犯，但比起之前掌控人民解放軍的徐才厚，郭伯雄一干貪得不亦樂乎的人物，將帥勳章，舉國大盜，不可比？賴小民情婦多，中國揭發出來的高官貪官中，幾乎很少有不貪女色的，周永康，徐才厚概不例外。

法新社的報道稱，中共拿企業家開刀，並舉出近來倒黴的一連串商人，最新的有馬雲，暗示習近平向他們開刀了，其實，賴小民也絕不是一個單純的企業家，況且是國企首領，政商勾結，不在話下。

習近平要殺一儆百嗎，中國的貪官殺得玩嗎？到真正需要思考的是，為什麼這個體制，越反貪越貪，貪得越來越變本加厲。習近平掌大權已逼近十年，一上台就肅貪打老虎，為什麼貪官層出不窮？

法新社的報道則指習近平現在把矛頭對準了企業家--那些富可敵國的巨賈，並舉出任志強、馬雲的例子，但一位中國問題專家則以為任志強既是富商，又是公知，因指習近平抗疫時期的表現如脫光衣服還想當皇帝的小醜而入獄；馬雲直言批評金融體制，觸痛要害，且富可敵國，恐是不忘初心的黨國最終不能容忍的資本擴張的代表人物。

賴小民難以同列，他是中國長長一串巨貪隊伍中的一員。習近平2012年上台後，高官中，只有內蒙古政協副主席、公安廳長趙黎平因故意殺人罪被執行死刑。