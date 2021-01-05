馬雲成了北京政府的犧牲品？

自去年11月螞蟻金服上市被叫停，阿里巴巴創始人馬雲沒再露面。這引起德國媒體的關注。媒體普遍猜測，這與馬雲批評北京政府有關。

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《世界報》寫道：這兩個月來，人們看不到馬雲的生命跡象。之前，他曾大膽批評了政府。多個跡象顯示，他已經被淘汰了。但他只是日益殘酷的恣肆政權最年輕的犧牲者。遭遇類似命運的並不只是他一個人。就在數天前，博客張展被判處四年徒刑，因為她批評政府在抗擊新冠病毒大流行初期出現了混亂狀況。中國企業家任智強本屬於中國很有影響力的富人。但他二月份批評了習近平有關疫情的一個講話，說講話從頭到尾是謊言，結果是他被判18年徒刑。馬雲是否已被打倒？還是暫時潛伏地下了？這個問題也許某個時候能得到答案，也許永遠得不到答案。

《法蘭克福彙報》寫道：馬雲去年10月最後幾次亮相中，有一次批評了中國政府。從此，公開場合看不到馬雲了。《華爾街日報》報道說，是中國國家主席習近平親自叫停了螞蟻金服的上市。該企業面臨被粉碎的威脅。

《商報》表示，中國首富馬雲失寵了。馬雲在中國擁有搖滾歌星的地位。但國家現在正在對他採取行動。中國社交媒體也在猜測他的去向。

《法蘭克福彙報》寫道：阿里巴巴創始人去哪兒了？有關他的去向的猜測，能讓人們看到中國的多個方面。當然，他可能染上了新冠病毒，或者是終於度假去了。但整個世界都猜測，這位中國首富正在經受政府的壓制。如果是北京讓馬雲失蹤了，這意味着習近平及其班子的強大。但對馬雲的打擊同時也顯示，掌權者即便對溫柔的批評者也充滿恐懼。如果馬雲只是暫時休息幾天，過幾天後又會在觀眾面前露面的話，那麼，錯誤的擔憂也能說明中國為什麼會贏得目前的聲譽：就像在俄羅斯一樣，即便是最不可思議的謠言，也可能是真有那麼回事。