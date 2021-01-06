世衛專家陸續抵達北京之際 河北省進入“戰時狀態”

就在世衛組織抱怨北京遲遲不給所有專家簽發籤證以及少數專家已經前往北京對新冠病毒來源展開調查之際，河北省周二宣布進入緊急狀態，省府石家莊今天宣布實行全城核酸檢測。

廣告 繼續瀏覽後續

周二晚間石家莊市召開疫情防控發布會，市政府新聞發言人介紹說，自1月2日以來，石家莊市累計報告新冠肺炎確診病例25例，無癥狀感染者40例，均在市級定點醫院集中救治。無危重病例，無死亡病例。石家莊疾控負責人表示本次疫情呈現家庭聚集性特點，短時間內出現了大量病例。因此宣布關閉所有大中小學，限制該市的對外交通流量，將以各社區，學校，企業為單位進行全城核酸檢測，強化各項防控，堅決守好“三道防線”，堅決保護北京的安全。嚴格控制聚集性活動，堅決避免紮堆聚集。要強化對客運車站、農貿市場、大型商超、賓館飯店等人員密集場所的管控，嚴格落實登記管理、佩戴口罩、體溫檢測、消毒通風等措施，做好冷鏈物流全流程管理，確保萬無一失。從網絡流傳的外地人緊急撤離以及市民爭先搶購大米等物資的圖片來看，頗有一年前武漢封城時的架勢。

至於河北出現新一輪疫情的原因，中國國家疾控中心副主任馮子健昨天向媒體表示，新出現的病毒不是本土病毒，仍然是境外輸入病毒，很可能是歐洲輸入病毒。他還表示，從病人數量仍在不斷增加來看，說明病毒已經隱秘傳播了一段時間。中國醫療部門正在對病毒樣本進行基因測序，以便儘快確定傳染源。

石家莊在出現幾十個確證比例之後便進入戰時狀態，使外界懷疑當地是否如武漢當初一樣隱瞞疫情或者有別的因素。另外，北京市昨天也宣布對入境北京人員增加一周的隔離時間，從中國外地或者境外入境北京的人員必須隔離21天之後才能夠進入北京。也就是說，今天首批抵達北京的世衛組織專家必須等到月底方能前往武漢調查，而且，到今天，外界依然不了解世衛組織在武漢的調查日程，是否被允許進入武漢病毒實驗室以及如何調查等等。