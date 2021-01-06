中共統戰例訂明港澳須維護主權和發展利益 傳媒指「文化央企」將現香港

中共對香港和澳門的統戰要求勢將隨着新修定的《中國共產黨統一戰線工作條例》(下稱《統戰條例》)而加強，根據新例，在港澳台統戰工作中，新增「支持港澳融入國家發展大局」和「維護國家主權安全發展利益」等兩項。而由中國政協常委何柱國擁有的報章前日更披露，北京的中央政府將於上半年於香港開設「文化央企」，以提升「軟實力」和推動人心回歸。

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新華社昨(5日)晚發布的《統戰條例》，已於去年11月底經中共中央政治局會議修訂，當中除在指導思想方面新增中共總書記習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平關於加強和改進統一戰線工作的重要思想外，在有關「港澳台統一戰線工作」的第九章亦新增兩項內容，分別是「支持港澳融入國家發展大局」，以及「維護國家主權安全發展利益，維護香港、澳門長期繁榮穩定，確保『一國兩制』實踐行穩致遠」。

有關內容反映了中共之前的政治議決，而中央政府駐港聯絡辦公室亦為有關要求建設新組織。根據何柱國當主席的星島集團旗下報章4日引述不具名的消息人士稱，本身是出版界的中聯辦秘書長文宏武參與了籌建「文化央企」工作，這個擬於上半年開張的副部級中央管理企業，將會統一管轄聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構、中華文化城等中資機構，業務包括出版、印刷、新聞、新媒體、影視及文藝演出等，資產上千億港元。

時事評論員劉細良在網上節目中預計，有關構思只是把中聯辦控制的文化事業由暗轉明，等於正式把香港由文化意識鬥爭中的「白區」正式改成「解放區」，透過文化加強對港人的思想教育，但以其政策和發言人未能切合香港的狀況看核，他質疑文化央企能否收效，相信只能達到向建制商家籌款和「嚇人」的功效。

對台工作減「和平發展」重量

《統戰條例》在第九章中亦修改了對台工作的重點，根據第35條，2015年版的「鞏固深化兩岸關係和平發展的政治、經濟、文化、社會基礎」已被刪除，在「堅持一個中國原則」後改為「廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣愛國統一力量，反對『台獨』分裂活動，不斷推進祖國和平統一進程，同心實現中華民族偉大復興」。

另外，新例也增加了「新的社會階層人士統一戰線工作」一章，強調發揮新的社會階層人士的重要作用；增加了「海外統一戰線工作和僑務工作」一章，強調要致力於維護和促進中國統一，實現中華民族偉大復興。