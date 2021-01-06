中國河北爆發新冠疫情後預計將檢測超過1800萬人

中國河北省2日爆發新冠肺炎本土疫情後，官方宣布進入戰時狀態。爆出疫情的石家莊市、刑台市已實施高度封管，即刻展開全員強制 核酸檢測，試圖阻斷傳播，預計將檢測超過1800萬人。

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中央社報道，截至5日，河北短短4天冒出2019冠狀病毒疾病（ COVID-19）確診病例39例、無癥狀感染者78人，躍為中 國最嚴重疫區。中國疾病預防控制中心專家組以及國家衛生健康委 員會高級別專家組已抵達石家莊和邢台。

綜合中新網、環球時報報導，中國國家衛健委主任 馬曉偉5日指導疫情防控工作時提出，力爭3至4天完成 疫情發生地全員核酸檢測。公開資料顯示，石家莊現有常住人口約1103萬人， 刑台也有739萬人，兩市全民檢測將超過1800萬人。 據報導，石家莊、邢台等疫情重點區域，6日開始 集中人員、設施和力量，以村、社區等為單位開始全員 核酸檢測。在石家莊，全市中小學、幼稚園停止線下教 育教學。全市小區、農村開始實行封閉環管控，3天內 不允許出入，全員進行核酸檢測。

石家莊6日晚舉行新聞發布會，副市長孟祥紅宣布， 今晨動員1萬9754人進行全員核酸檢測，截至下午5時， 累計採樣200萬人，送檢59萬3757人，已發現陽性樣本7 例。

邢台市今晚也舉行新聞發布會，衛健委主任安建波 表示，將全面加快全員核酸檢測工作，這是找出潛在風 險最有效的手段。從今天開始，計畫用3天時間完成常 住人口全員核酸檢測，一人不落、全面覆蓋。他說，刑台已對出現疫情的村莊和社區，嚴格實行 封閉管理。對重點區域嚴格管控人員向域外流動，有效 防止疫情進一步擴散蔓延。