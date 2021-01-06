中國3大電信巨頭或在華爾街股市遭摘牌

紐約證券交易所在決定讓中國三大電信巨頭退市的大戲中，可能上演第二次反轉。此時外界對美國特朗普政府的發布的規定仍感到困惑，而華府內部在對華政策上也存在衝突。

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據路透社報道說，紐交所可能再次改主意讓中國三大電信運營商摘牌。該報道說，紐交所在周一晚間表示，不再尋求讓中國移動、中國電信和中國聯通香港有限公司退市；這一決定是在與美國財政部外國資產控制辦公室相關監管部門協商後作出的。

一位了解情況的消息人士周二指出，紐交所作出這一決定，是由於相關股票是否被涵蓋在禁令針對範圍內仍不明確；但如果確認它們在名單上，就將被摘牌。彭博稍早也稱，紐交所可能再次改變心意。一位知情消息人士周二透露，美國財長努欽致電紐約證券交易所總裁Stacey Cunningham，告訴她他不同意紐交所撤回三家中國電信公司退市的決定。

彭博報導稱，紐交所在努欽反對後正在重新考慮決定。

紐交所的擁有者是總部位於亞特蘭大的洲際交易所(ICE)，ICE的運營者是富豪Jeffrey Sprecher，而他的妻子Kelly Loeffler正是周二在喬治亞州面臨決選的共和黨籍聯邦參議員之一。Loeffler是特朗普總統的堅定支持者。

據路透社說，中國外交部此前已經表示，近期美國的一些政治勢力持續不斷打壓在美上市的外國公司，反映出其規則和制度的隨意性、任意性和不確定性。