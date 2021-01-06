全世界在問馬雲隱何處 阿里忽傳小額籌資有暗示？

法國及世界各地媒體多有報道關注中國大富豪馬雲兩個多月銷聲匿跡新聞，並猜測不同可能。路透社今天報道消息指四名了解情況的消息人士稱，中國電商業領頭羊阿里巴巴集團BABA計畫本月通過發行美元計價債券籌資至少50億美元，引發關注。是否有暗示馬雲無恙微妙意義，不得而知。

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路透社今天引述知情消息說，阿里巴巴計畫本月發債籌資50億美元。一位消息人士稱，根據投資者的回應情況，此次發債籌資規模可能達到80億美元；阿里巴巴可能將所籌資金用於一般企業支出。

幾個月前，阿里巴巴創始人馬雲於10月發表講話批評中國的監管制度抑制了創新，之後阿里巴巴旗下金融科技部門螞蟻集團370億美元的首次公開發行(IPO)暫停。

路透社說，這次籌資活動將考驗投資者對阿里巴巴的信心。馬雲兩個月來未公開露面，引發社交媒體猜測他的下落。消息人士稱，發債計畫包括時間表都尚未最終確定，還可能有調整。他們未獲授權對媒體發言，因此不願具名。

該報道說，阿里巴巴未予置評。

之後，中國監管機構對阿里巴巴發起了反壟斷調查，並要求螞蟻集團整改貸款業務及其他消費金融業務，包括創建一個單獨的控股公司以滿足資本要求。

路透社稍早引述消息人士報道，中國監管機構正在排查螞蟻集團對數十家企業的股權投資情況，並考慮是否下令螞蟻撤出部分投資。

路孚特數據顯示，如果能夠敲定，阿里巴巴此次的國際債券發行將是該公司的第三筆。數據顯示，阿里巴巴曾在2014年發行80億美元債券，在2017年發行70億美元債券。通過最近的這次債券發行，阿里巴巴將加入一系列亞洲公司的行列，利用全球市場借款成本較低和流動性充裕的機會。

路透社說，發債的條款暫時還不清楚。兩位消息人士稱，銷售文件最早可能在下周發布，債券期限可能是10年。