北京外賣送餐員猝死 餓了么人道贈2000元淪哭了么

中國外送員悲歌再添一曲。外賣平台“餓了么”旗下的一名北京外送員，半個月前在配送途中猝死。餓了么事後強調無僱傭關係，基於“人道主義”願給家屬人民幣2000元。北京亦或中國以前也有多起類似爭訟案件，外送員多為敗訴。據法律專家指，餓了么實質上是利用平台優勢，把自己定位為資訊媒合方，規避了“勞動合同法”規定。有律師呼籲，有關部門需要在司法上明確外送員網約工與用工平台之間的勞動關係定位，將外送員的保障問題納入立法計畫。

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據中央社今天報道說，北京外送員工作中猝死 餓了么給人道提供2000元。該報道引述中國媒體今天消息，外賣平台“餓了么”旗下的一名北京外送員，半月前在配送途中猝死。餓了么事後強調無僱傭關係，基於人道願給家屬人民幣2000元。

陸媒紅星新聞搜狐號消息，上月21日，43歲的韓姓餓了么外送員在第34單外賣配送途中倒下身亡。北京市公安局朝陽分局出具的死亡證明書和調查結論顯示，經現場勘察和驗屍，認定韓男為猝死。

紅星新聞搜狐號引述韓姓外送員的妻子說，夫妻倆是山西洪洞人，去年2月來到北京謀生，因要扶養務農的雙親和2個正在上學的孩子，不得不選擇耗體力的高工資職業，先生身體一直很好，平時也沒有吃藥，雖未做過全面體檢，但去年3月選擇做外賣員時，丈夫辦理過健康證，都符合標準。韓妻認為，先生在工作時發生意外，應該是工傷。他們曾試圖聯繫餓了么平台，希望得到平台方的理賠，但對方則告訴他們，她先生與平台並非僱傭關係，只能給2000元的人道費用，其他的以保險公司理賠為主。

據消息說，韓姓外送員僅投保了一份旅行人身意外傷害險，家屬事後申請理賠，猝死僅獲賠3萬元。

紅星新聞搜狐號引述餓了么一名工作人員表示，韓姓外送員與平台沒有任何關係。任何一個自然人都可以註冊使用餓了么的應用程式“蜂鳥眾包”成為平台外送員，一旦接受註冊相關提示，表示認可平台的相關約定。據紅星新聞搜狐號，在註冊成為平台外送員前，用戶須閱讀3個相關的協議和承諾書，其一項表示蜂鳥眾包僅提供資訊媒合服務，“用戶與蜂鳥眾包不存在任何形式的勞動∕僱傭關係”。

這名工作人員還強調，外送員“在選擇從事這一職業時，應對自身的情況做一個風險評估，反之則視為接受這一風險”。

中央社說，韓姓外送員的弟弟表示，他們專門諮詢過律師上述協議約定，並被告知以前也有多起類似案件，外送員多為敗訴。

紅星新聞搜狐號引述北京市眾明律師事務所律師趙建立表示，韓姓外送員與平台方之間存在勞動關係，平台方表面上是資訊提供者，提供資訊給用餐者、供餐者和外送員，但實質上是利用平台優勢，把自己定位為資訊媒合方，規避了“勞動合同法”規定。他認為，雖然韓姓外送員與平台並非完全對應“勞動合同法”中所規定的勞動關係的形式，但並不能以此否定與平台之間管理與被管理的關係。

據中央社說，趙建立呼籲，有關部門需要在司法上明確外送員網約工與用工平台之間的勞動關係定位，將外送員的保障問題納入立法計畫。