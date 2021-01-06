去中國尤其武漢查病毒源頭無簽證 世衛息事寧人指後勤官僚而已

美國國家過敏和傳染病研究所-落基山實驗室提供的2020年電子顯微鏡圖像顯示的新冠病毒顆粒。

世界衛生組織團隊本應於近日前往中國武漢調查新型冠狀病毒起源，但有成員未獲北京發給簽證，無法入境。世衛官員說，相信、也希望這只是可以迅速解決的後勤和官僚問題。

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據世衛報告專家團隊赴中調查卻因簽證受阻。法新社引述世衛組織（WHO）表示，中國先前同意接受專家訪問，預期一組10人的團隊很快會抵達當地，但多數人在啟程前就遇到阻礙，因為北京尚未給予入境許可。據世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）昨天稍晚說，問題出在沒有簽證許可，「我們相信、也希望這只是可以迅速解決的後勤和官僚問題」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）對此消息罕見表達失望之意。

法新社說，目前還不清楚專家團隊抵達武漢後，為了追蹤疫情初期的跡證，可以與哪些人會面。

在中國國內，及早針對疫情示警的「吹哨人」已被噤聲，公民記者也被捕入獄，包括在封鎖下的武漢報導疫情的張展被控「尋釁滋事」，上周被判4年有期徒刑。在中國以外的地方，追究疫情責任一事已變成一種武器。

美國總統特朗普一開始就利用病毒作為反中的政治手段，他指控北京試圖隱瞞疫情，稱新型冠狀病毒為「中國病毒」，並反覆提及病毒逸自武漢實驗室。據批評者則說，這一連串指控都是為了把大眾的注意力從美國政府拙劣的危機因應上移開。這場疫情迄今已在美國造成逾35萬5000人病故。一名批評者表示，若不是這些指控，「我們在2020年一月遇到的很多情況，就不會演變成後來這樣」。

瑞士日內瓦的高級國際關係及發展學院（IHEID）全球健康中心（Global Health Centre）學者基克布許（Ilona Kickbusch）也告訴法新社：「導致世界陷入這種狀況的，是地緣政治。」

法新社說，中國後來巧妙地重塑敘事，誇耀自己在國內防疫和振興經濟上的「傑出成就」，現在還說要拯救窮國，承諾提供廉價疫苗，並質疑病毒起源於中國的說法。