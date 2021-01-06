反駁建制司法改革要求 最高法官稱不接受以不滿裁決為由提改革

中國官員人和港區人大常委以至親中傳媒及法官近日不斷要求香港進行司法改革，作為香港首席法官的馬道立退休前首次開腔反駁，指若因不滿裁決而要求司法改革，市民不會接受；但他不願再像以往般以「三權分立」形容香港製度，指有關用詞變得十分政治，只強調香港需要司法獨立。

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不過，有關爭論顯然會在馬道立退休後持續，最近撰文要求司法改革的港區人大常委譚耀宗今早在電台節目中表示，並非因為個別案件判決而提出意見，但認為司法機構在回歸後行使《基本法》授權時，須尊重中國憲法、中央權力以及港府制定公共政策的權力。另外，建制派大黨民建聯的立法會議員周浩鼎亦表明，張舉能下周一接任首席法官之位後，應視司法改革為社會期望，不應視之為壓力。

將於本周五(8日)最後一天上班的終審法院首席法官馬道立，昨(5日)天舉行記者會，表明不認同香港「法治已死」的說法，認為不應因一些裁決不合已意便作出此種評論。他以同樣理由反駁中方官員以至親中陣營劍指司法機構的司法改革言論，馬道立稱，提倡改革者須提出改革內容和理據，若有細節，司法機構會進行研究，但若因為「你不滿意(法庭)今天的判決，昨天的判決或明天的判決，所以你要改革，這不是一個特別好的理由」，同理，「如果贏不到（官司）就要改革，不是特別好的理由」，很多市民會難以接受。

近期提出司法改革的中方官員和港區人大常委，均未有言明改革細節，但中國國家主席習近平於2008年以時任副主席及中央港澳工作協調小組組長身分訪港時曾提出「三權合作論」，指行政、立法和司法機關應「互相理解、互相支持」。中方官員其後提及的司法改革，均期望標榜司法獨立的香港，向中國司法看齊。

當了十年首席法官的馬道立，2014年時曾在立法年度開啟禮上致辭時表示，《基本法》清楚訂明香港三權分立的原則，但昨被問及是否認為香港仍有「三權分立」時，馬道立不願正面回應，只表示，不要談這用辭，因為三權分立已變成「好政治、好爭議性的問題」，但強調，香港最需要司法獨立，因為這樣才才可以保障個人權利和自由，而《基本法》亦有三條條文清楚訂明香港享有司法獨立，從司法立場而言，這點沒有改變，但三權分立在政治上是否已有變化？他「不敢講、亦不應該講」。

另外，他任內雖曾經歷兩次人大常委會就基本法釋法，建制派亦在一些裁決前後發表評論，但馬道立稱，任內經常遇到挑戰，有工作壓力，但沒有受到港府或中央政府施壓。不過，他亦表明，退休後不會出任終審法院非常任法官。

1956年出生的馬道立，自1980年起在港執業，其後並取得澳洲和新加報的執業資格；2000年起出任香港高等法院法官，十年後接任李國能成為香港第二位首席法官。