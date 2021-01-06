孟宏偉任國際刑警主席時簽發的紅通令或仍行效 一瑞典籍人波蘭被捕引渡中國？

53歲的李志輝（Zhihui Li, 譯音）2019年初搭機從瑞典前往羅馬尼亞，在華沙機場轉機時遭到波蘭警方的逮捕。因為自2017年以來，國際刑警組織(INTERPOL)發出了紅色通報，通緝因金融犯罪的李志輝，當時國際刑警組織的主席是中國公安部副部長孟宏偉。據自由亞洲報道，這名瑞典公民在波蘭遭當局關押後，正面臨被引渡到中國受審的危險。

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據自由亞洲報道，支持法輪功遭迫害? 一瑞典公民面臨被波蘭遣返中國。根據國際刑警組織的紅色通報，波蘭警方在逮捕李志輝後將參照相關法律進行國際引渡，李志輝將被遣返回中國。

瑞典最大的中文新聞網站 "在北京(InBeijing) "的記者兼作家悠野(Jojje Olsson)說： "我了解到的是，波蘭和中國沒有引渡協議，但現在為什麼他要被送回中國的原因，可能是因為國際刑警組織通緝他是一個在中國犯罪的人，2017年國際刑警組織的領導是孟宏偉。 "

孟宏偉在2016年11月當選為國際刑警組織主席，是擔任該組織的第一位中國官員。由於中國的司法系統被要求忠誠於中國共產黨，孟宏偉的當選在當時引發國際輿論對這一國際組織公正性的質疑和擔憂。人權組織更擔心，此舉會有利於中國當局追查在海外的政治異見人士的動向。

據自由亞洲說，波蘭沒有與中國簽訂引渡條約，而且波蘭法律禁止將被拘留者交還給面臨人權威脅的國家，是否會將李志輝引渡到中國受審，波蘭最高法院將於1月份做出決定。

李志輝因金融犯罪而被通緝，但是他辯稱，這通常是中國在國外追捕活動人士或持不同政見者的藉口，實質是要懲罰他支持法輪功。作為百萬富翁，李智輝不僅是法輪功成員，而且也資助法輪功的組織和活動。

據李志輝在獄中說，萬一他被引渡到中國，就在劫難逃死路一條了。

2012年,李志輝還是中國公民，管理着一家紡織公司，曾經兩次為人大代表。但他不是正式的共產黨員，而是共青團成員。

2016年，李志輝歸化瑞典籍，因此瑞典駐波蘭大使館為此事件奔走；在給波蘭外交部的一封信中強調：若將李志輝移交給中國，他很可能被判死刑。瑞典外交官指出，瑞典政府於2019年春天發布了有關中國人權、民主和法治的報告。報告指出，中國犯有許多侵犯基本人權的罪行，此類事件的數量正在不斷增加，而且中國不符合法治標準，司法機構受共產黨的控制，司法並不是獨立的。

瑞典外交部還列舉國際特赦組織(Amnesty International )警告，中國對法輪功成員多加迫害，許多法輪功成員遭到酷刑和處決。

自由亞洲說，但是這些論點都沒能說服波蘭法院。波蘭法院認為，李志輝被通緝的理由與他所支持的法輪功活動無關，而是與經濟犯罪有關。波蘭法院目前傾向將在波蘭拘留20個月的李志輝移交給中國。

悠野認為，國際社會應該關注李志輝的遣返案。他說， "國際社會應該再指出，中國不是一個法律國家，中國的法院都是共產黨控制的。如果這個人被送回中國，不會有公平的處理，他一定會因為共產黨覺得他是反黨而被處理。國際社會都得指出，這些人是不應該被送回中國的。 "

據該報道，瑞典最高法院2019年7月，拒絕了北京關於將被中國通緝的中儲糧前職員喬建軍引渡到中國的請求。法院認為，因經濟犯罪而被正式通緝的喬建軍可能會因為其政治活動受到迫害，他曾參加天安門廣場抗議運動，並積極參與或支持中國民主黨。