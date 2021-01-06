拜登上台 華為今年日子據分析會好過一些

有分析師表示，今年華為技術有限公司的5G業務可能放緩，並進一步向軟件領域進軍，同時希望美國制裁對其智能手機業務的影響能夠緩解。隨着拜登就任美國總統，華為的運氣或能改變，多位分析師預期拜登對華為智能手機業務的態度會仁慈一些。

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據路透社今天報道稱，有分析師說，華為2020年飽受打擊，今年此影響力可能減弱。

他們說，獲取高端半導體的渠道受限，意味着在中國網絡升級期間華為將實行配給；而在繼續開發專有操作系統之際拆分移動部門將使華為的排名大幅下降。

美國2019年5月以國家安全為由將華為列入貿易黑名單，華為一再否認自身構成風險。這實際上禁止了美國公司向華為出售必要的美國技術。去年8月，該禁令擴展到台積電等主要供應商。Eurasia Group全球科技政策負責人Paul Triolo表示，由於華為依靠台積電為其手機、5G網絡基站、服務器、雲計算和人工智能產品生產高端芯片，上述變化觸到了華為的致命弱點。他說，庫存只能維持這麼長時間。

據科技業分析師王丹在給客戶的報告中稱，“死刑的通過並不等於很快執行，”科技業分析師王丹說，“相反，這個過程更像是慢慢的扼殺。” 王丹稱，華為的消費業務感受到的影響會最明顯，該業務2019年占華為銷售收入的54%。

該報道說，華為不予置評。

王丹稱，華為的消費業務感受到的影響會最明顯，該業務2019年占華為銷售收入的54%。

路透社說，隨着拜登就任美國總統，華為的運氣或能改變，多位分析師預期拜登對華為智能手機業務的態度會仁慈一些。

諮詢公司Canalys的移動業務副總裁Nicole Peng稱，在被切斷安卓系統的支援之後，華為料將專註於為自家智能手機研發的鴻蒙操作系統。有分析師稱，軟件方面，華為將可能更側重於服務，比如雲計算和物聯網設備，但這不大可能抵消智能手機和電信基礎設施業務的放緩。分析師指出，華為的網絡業務的確前景光明，但在英國和日本等主要市場禁用華為設備的情況下，華為料將專註於中國。

據富瑞金融集團(Jefferies)的分析師Edison Lee說，華為有足夠的芯片生產約50萬個5G基站。但他說，與其用完那些供應，中國政府料將放緩推出5G，採取“中庸之道的做法，在擴大覆蓋面和等華為趕上進度之間做好平衡。