東風17導彈傳升級 港媒稱竟跟國慶閱兵完全變了樣

中國解放軍東風系列導彈之中，東風-17高超音速導彈可謂最為神秘。疑似東風-17導彈升級版在官媒片段中曝光，外貌竟跟前年國慶閱兵上展示的大不一樣，幾乎不認得是東風-17。香港經濟日報今天報道說，更為令人好奇的是，東風-17升級版似乎跟發射車連成一體，看來覆蓋了遮罩，增加了隱身能力。

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據香港經濟日報報道，東風17導彈升級版曝光，竟跟國慶閱兵完全變了樣。幾乎不認得是東風-17。

據該報道，新年之際正是解放軍火箭軍成立5周年，中國軍網近日發布火箭軍演訓片段，其中兩個短暫鏡頭引起了外界關注。畫面顯示了一輛疑似導彈發射車，外型奇特，與此前亮相的裝備都不一樣。

該車驟眼看上去好像沒有導彈，甚至令人不覺得是發射車。但細心留意，就能從上方隱約看出一枚導彈的輪廓，只是導彈好像受到車體外罩罩住，與車身融為一體。片段只顯示該車這個狀態，未知外罩具體如何打開。

該報道說，央視則報道，解放軍一款導彈發射車最近裝備升級，能夠完全將導彈隱藏於艙內。報道沒有交代導彈型號，但表示該導彈於2019年國慶閱兵上首次亮相，正與東風-17高超音速導彈吻合。前年國慶閱兵上，東風-17導彈在發射車上外露展示，藍綠色導彈與迷彩車身清晰可認，彈體上亦以白色漆有“DF-17”字樣。

有內地傳媒推測，近日曝光帶遮罩的發射車，可能才是東風-17武器系統的完整形態。軍事專家認為，完全隱藏導彈，有利避免敵方衛星或無人機發現識別，並能保護導彈不受外部惡劣天氣，或戰場複雜環境影響，能提高生存能力。高超音速導彈能以音速5倍以上飛行，現有反導系統無法攔截。據香港經濟日報報道說，東風-17射程估計介乎1,800至2,500公里，這款導彈去年10月據報已部署到東南沿岸一線部隊，應對台海局勢緊張。