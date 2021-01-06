港警大搜捕泛民人士 更破例搜律所 港官：初選計畫歹毒 圖藉控制議會癱瘓港府

香港警方以涉嫌觸犯《港區國安法》中的顛覆國家政權罪，拘捕53及發起和參與爭取立法會過半數議席的初選計畫的民主派人士，當中涉及人權律師關尚義，並破天荒地搜查其律師樓，另又凍結涉嫌用作推動計畫的160萬港元。保安局局長李家超指出，被捕人士一心要藉否決權迫令特首下台，圖謀癱瘓港府，加上遊說國際制裁，欲令香港萬劫不復，計畫「歹毒」。

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香港「民權觀察」發表聲明，指事件反映港府運用國安法打壓異見，將和平參與公共事6的權利扭曲成罪行，嚴重踐踏人權。聲明續稱，香港實行三權分立，議員行使立法權去審議或彈劾特首，都不應將其視為顛覆政權、危害國家的行為。

警方國家安全處高級警司李桂華今(6日)午向傳媒簡報時指出，拘捕行動仍在繼續，至中午為止，被捕人士中，有6人是「民主派35+公民投票」（初選） 計畫的組織及策畫人，其餘47人是參與者。另外，警方亦向四間傳媒機構送達由法官簽署的提交令，以索取與案件有關的交易的數據，他強調，索取的並非新聞材料。據社交媒體披露，相關傳媒包括《蘋果日報》、網媒《立場新聞》和《獨立媒體》。

李桂華與李家超表示，初選計畫是要藉取得過半數議席後落實「攬炒十部曲」，利用否決權兩度否決財政預算案，從而令特首下台，癱瘓香港。整個計畫雖由去年國安法生效前的4月開始，但一直延續至國安法生效後的7月，甚至在初選翌日的7月13日仍然表明要按計畫投反對票或決定是否正式參選立法會，是連續性的，故此按國安法予以拘捕。

根據《基本法》，若特首因立法會拒絕通過財政預算案而解散立法會，而重選的立法會繼續拒絕通過爭議的原議案，特首便須請辭，當局便是以此為由指泛民人士藉擁有過半數議席迫令特首下台，但對於議員有審議和否決預算案的權利，港府亦可在解散立法會後另交預算案等變量令特首毋須下台等問題，李家超和李桂華只是重複民主派是不管預算案內容，一心一意要實行否決權，藉此迫令特首下台而癱瘓政府，加上大規模的街頭「暴動」和國際制裁，達到真正「攬炒」(即玉石俱焚)，涉嫌顛覆國家政權。

李桂華又指，被凍結的160萬元，是組織者把募捐所得以4000元至29萬元不等發給參與者，警方正調查有關款項用途。

另外，李家超更以過往港府官員少用而中國大陸官員常用的形容辭來評論計畫和相關人士，他說，被捕的民主派人士屬涉嫌顛覆國家政權的「活躍份子」，指他們涉嫌以「歹毒」的計畫，圖謀癱瘓特區政府，破壞香港經濟和民生，是有組織及有計畫地令香港「陷入深淵」，香港「萬劫不復」，故此警方必須採取行動。