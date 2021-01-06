港警大肆拘捕參與民主派初選機制的53名議員和學者 瑞典商會指為政治鎮壓

去年為集中票源以爭取過半數立法會議席的民主派初選機制，數十名發起人或參與者今(6日)早陸續被警方以涉嫌干犯《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」為由而被捕，綜合各人和政黨在網上社交媒體的帖文統計，至少有53人被捕，當中包括協調初選的香港大學法律學院前副教授戴耀廷和前議員區諾軒。另外，部分曾舉辦初選論壇的傳媒則接獲「文件交出令」，而提供統計服務的學者鍾廷耀和鍾劍華亦被警方要求協助調查。

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國際社會極速關注，拘捕行動開始後數小時，香港瑞典商會主席鄔德彬（Kristian Odebjer）在社交網站形容，事件是「政治鎮壓」，對商業活動造成巨大負面影響。面對香港法治的合理性受質疑與及惡化的香港形象，他質疑為何要繼續留港營商。另外，美國執政共和黨兩名國會議員亦在推特發帖，眾議員巴克形容這是中共繼續打壓民主之舉，他會與香港的「自由鬥士」並肩；而參議員布萊克本則預計，中共正開始行動，令香港的「自由鬥士」可能因為舉行民主選舉而被定罪，或面臨終身監禁的刑罰。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華今早在電台節目中形容，今次的拘捕行動顯示，若被認為抵觸政權利益，都會被一網打盡，以示威嚇。他透露，包括61萬名投票者的初選資料已全數銷毀，亦不認為他所屬的民意研究所有觸犯條例，因為研究所只是負責初選操作，本身並無具體政治綱領。

警方的拘捕行動由清晨開始，民主黨被捕的，分別有前主席兼立法會前議員胡志偉、塗謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲，以及東區區議會副主席趙家賢。另外，本土派前議員朱凱廸、公民黨的楊岳橋、新民主同盟的範國威、社民連的梁國雄和岑子傑亦被捕。參與或勝出初選的被捕人士包括「民間集會團隊」召集人劉頴匡、區議員袁嘉蔚、岑敖暉、何桂藍、鄒家成、梁晃維、馮達浚、余慧明、安德里、張可森等。

據部分被捕人士在社交專頁指出，指被捕與早前的「35+」民主派初選有關，而楊岳橋和部分民主黨前議員則表明被控違反國安法中的「顛覆國家政權罪」，當中，林卓廷發表的片段可見，當警員念出顛覆國家罪名時，林發出「嚇」的驚訝聲音。

另外，警方今早分別到《蘋果日報》、網媒《立場新聞》和 《獨立媒體》的辦公室放下法庭發出的「交出令」，但未有實時進行搜檢。各媒體沒有披露「交出令」的內容，但據了解，「交出文件令」是限令收件人要在7日內交出相關的文件，同時不能向外披露有關內容。

民主派人士為原訂在去年9月的立法會選舉中爭取超過35個議席而舉行初選，以便呼籲選民投票給在初選中勝出的候選人，結果有52人參與7月中旬舉行的初選，經61萬名市民投票後，30名民主派候選人勝出，並報名參與9月的立法會選舉，但選舉最終被港府以疫情為由叫停。據了解，除已在囚或已流亡海外者，去年所有初選參選人今天均被捕。至於初選選舉論壇，當時由《立場新聞》、《蘋果日報》、《D100》及《城寨》等媒體合辦。

香港特首林鄭月娥早前曾表示，若以取得過半數的35席為目標，可被視為對抗香港政權，因而違反顛覆政權罪。不過，本身是特首顧問的行政會議成員湯家驊則持相反意見，認為初選沒有武力或威嚇，不構成顛覆罪。