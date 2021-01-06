特朗普簽行政令禁支付寶、微信支付等中國軟件 華春瑩回應：損人不利己

美國白宮表示，總統特朗普周二簽署一項行政令，禁止與中國多個軟件應用相關的交易，包括螞蟻集團旗下的支付寶。今天，中國外交部發言人華春瑩就此回應說，“這是美國濫用國家力量無理打壓外國企業的霸凌霸道霸權行為的又一個例證，是損人不利己的。“ 路透社稱，這將導致在美國總統當選人拜登本月就任前，美中緊張關係升溫。

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路透社率先報道說，該行政令要求商務部明確，哪些交易按照該項指令將被禁止，其針對的目標還包括騰訊控股的QQ錢包和微信支付。

一位高階官員告訴路透社，此舉旨在遏制中國軟件應用程序對美國人構成的威脅。中國軟件應用擁有龐大的用戶基礎，能夠獲取敏感數據。

騰訊在美國的一名發言人未立即置評。

特朗普簽署的這份行政令還點名掃描全能王（CamScanner）、茄子快傳（SHAREit）、騰訊QQ、VMate、和WPS Office稱：“針對那些與中國有關聯軟件應用的開發者或控制者，美國必須採取積極行動，以保護我們的國家安全。”

一名美國官員指出，雖然這項行政令給予商務部45天的行動時間，但商務部計畫在1月20日特朗普下台前就確認需要被禁止的交易。

行政令中表示，“這些與中國有關聯的軟件應用能透過訪問智能手機、平板與電腦等電子裝置，訪問並獲得大量用戶信息，包括敏感的個人身份信息與私人信息。”

行政令也表示，這樣的數據收集“可以讓中國追蹤聯邦僱員與承包商的位置，並建立個人資訊檔案。”

中國駐美大使館並未立即回應置評要求。

另一名官員表示，這項行政令與特朗普8月時簽署的命令頗為相似。之前的命令禁止與微信和TikTok等應用有關的部分交易，後被美國法院駁回。

這一次特朗普政府的禁令可能面臨類似的法律挑戰。

美國商務部長羅斯在聲明中表示，他支持特朗普“承諾保護美國人隱私與安全不受中國共產黨的威脅。”

據悉，這次行動在特朗普政府內部已討論多時。許多政府官員非常希望在特朗普下台前，在一些方面強化美國對中國的強硬立場。

在美國政府禁止與多個中國軟件相關的交易後，中國外交部新聞發言人華春瑩就此表示：“這是美國濫用國家力量無理打壓外國企業的霸凌霸道霸權行為的又一個例證，是損人不利己的。中方當然將採取必要措施來維護中國企業的正當合法權益。”

路透社北京電鎬她在外交部例行新聞發布會上指出，有關措施當然會對中國相關企業產生一些影響，但更重要的可能損害的是美國消費者的利益和美國的利益。

華春瑩續說：“我們敦促美方要切實地尊重市場經濟和公平競爭的原則，遵守國際經貿規則，為包括中國企業在內的各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。”