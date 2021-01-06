監控延申？ 智能坐墊監視器

一位在杭州上班的員工發現，自己被椅子上的坐墊“監控”了。這家公司給員工發放了一批坐墊，可感應人體的很多數據，包括心跳、呼吸、坐姿等，但員工工作情況被傳到後台，也能被公司的HR看到，坐墊彷彿變成了監視器。而對於為何讓員工使用該款坐墊，公司的解釋是，其本意是為了收集更多的試驗數據，這些數據將嚴格保密，不會計入考核、考勤，也不會作為各項獎金髮放的依據。上述回應的落款為“杭州荷博物聯科技有限公司”。

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據聯合早報今天報道說，中國公司被指用智能坐墊“監控”員工。

該報道稱，近日，一位在杭州上班的員工發現，自己被椅子上的坐墊“監控”了。據《都市快報》報道，幾天前，一位昵稱叫做“蘋果橙子妹妹”的網友在網絡上發帖表示，其所在的公司HR通過一個坐墊監測到了自己的工作情況。根據這位網友在“19樓論壇”上的描述，前段時間，公司給員工發放了一批坐墊，可感應人體的很多數據，包括心跳、呼吸、坐姿等。此外，如果坐墊感應到你長時間不動，還會提示你活動一下。

起初，該員工和同事都覺得這個產品很實用，也並不排斥。但之後的一天，她發現自己的工作情況都會被上傳到後台，也能被公司的HR看到。該員工在帖子中表示，“突然有種上班被扒光了的感覺。上班就像坐牢，時時刻刻都是被監控被監視的那種感覺。這種體驗真的很差。也不是有心要摸魚、要偷懶，但是誰上班能保證每一分一秒都是在認真工作的？”

據該報道，由於坐墊可以和手機App相連接，員工坐在椅子上的時長、離開椅子的時間也都會上傳到系統中。該員工在帖子中認為，坐墊彷彿變成了監視器。

在這份帖子的下方，有網友認為，這種監控行為無異於坐牢；也有人表示，在上班時間，如果自己沒有偷懶，即使有監控也無需害怕。同時還有人質疑，這或許只是公司的一次炒作。

但隨後，這家公司很快做出了回應。據界面新聞報道，2020年12月23日晚間，一個名叫“杭州荷博物聯”的賬號在帖子下方做出了解釋。該賬號表示，“智能坐墊為我司研發中心正在研發的新產品，主要功能是監測使用者的健康狀況。目前該產品還處於研發階段，分發給員工使用的也是試驗品，並未在市場上進行過任何形式的銷售，也不存在廣告行為。”

而對於為何讓員工使用該款坐墊，公司的解釋是，其本意是為了收集更多的試驗數據，這些數據將嚴格保密，不會計入考核、考勤，也不會作為各項獎金髮放的依據。上述回應的落款為“杭州荷博物聯科技有限公司”。

此外，據《都市快報》報道，該公司表示涉事HR未遵循隱私保護條例，已對其給予嚴重警告。

該報道說，天眼查App顯示，這家公司的確是一家科技創業公司，成立於2020年3月9日，其經營範圍包括物聯網技術服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流等。據《都市快報》報道，公司CEO張先勇為埃因霍溫理工大學人機交互工程博士，畢業後回國，曾在阿里巴巴工作過。