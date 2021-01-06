穀類市場展望 玉米價格2021繼續上揚

在歐美多地由於氣候因素造成穀類作物減產的背景下，全球第三大玉米產地阿根廷決定暫停玉米出口。國際期貨市場面對中國和東南亞國家的強勁需求，玉米價格創6年多以來的新高，每噸近200美元。

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本台RFI經濟組記者Clair FAGES周三（2021年1月6日）在 «原材市場»專欄（Chronique des Matières Premières）發表的最新網文，標題為 « 玉米價格2021年繼續攀升»。這篇報道說，阿根廷暫停玉米出口的決定推動國際市場穀物價格繼續飆升，已達近6年多來的新高。

玉米價格每英鬥近5美元

2021年伊始，玉米價格繼續上揚。因反聖嬰現象（la Niña）所帶來的氣候變化，造成美國ˎ 歐盟ˎ 烏克蘭和拉丁美洲穀類作物的減產。在阿根廷，全球第三大玉米供應國決定至2月底以前暫停玉米出口。就此，布宜諾斯艾利斯當局拿出的理由，是為了平息阿根廷畜牧業所需使用飼料價格的攀升，減輕阿根廷國人錢包的壓力。

阿根廷暫停玉米出口的決定，讓南美業界人士感到驚愕。造成美國Chicago芝加哥期貨交易所的穀物的價格再創新高。玉米每英鬥（boisseau/ bushel）價格近5美元，相當於每噸價格近200美元，達2014年5月以來絕無僅有的水平。

中國東南亞穀物需求強勁

美國農業部的信息顯示，中國在2020年至2021年間需要進口1650萬噸玉米，需求量比上一年度翻了兩倍多。美國作為中國最重要玉米供應國，其庫存已處於七年來的新低。普氏能源資訊（S&P Global Platts）分析指出，中國市場上的穀物價格，由於養豬業的需求，呈跳躍式攀升，2021年將保持較大的進口量，使得國際市場上的玉米價格保持在較高水平。

法廣存檔圖片：美國玉米種植40%用於提煉乙醇 Image d'archive RFI: 40% du maïs cultivé aux Etats-Unis est transformé en éthanol (image d'illustration). Getty images

玉米參與抗Covid-19疫情

美國40%的玉米種植被用於提煉生物燃料乙醇，而這種乙醇又被廣泛用於製造消毒搓手液。鑒於當前的Covid-19疫情，至少在2021年第三季度以前，都需要大量消耗以這種生物燃料乙醇為原料的消毒搓手液。