美媒透露中國當局或求分享螞蟻消費客信用信息 指馬雲至此拒絕

華爾街日報今天報道稱，中國監管機構正試圖讓馬雲(Jack Ma)做一件這位陷入困境的億萬富豪長期以來一直抗拒的事情：分享他麾下金融科技巨頭收集的大量消費者信用信息。

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據華爾街日報今天報道，中國監管機構試圖讓馬雲的螞蟻集團共享消費者信用信息。該報道並說，螞蟻集團之所以受到打壓，主要原因在於監管部門認為該集團通過支付寶獲取大量個人數據，從而擁有相對於小銀行甚至大銀行的不公平競爭優勢。

在他幾十年來建立的商業帝國被監管機構甚至中國國家主席習近平席關注之後，馬雲幾乎沒有討價還價的餘地，這在一定程度上反映出中國政府的擔心，認為這位行事張揚的企業家過於關注自己的商業財富，不在乎國家控制金融風險的目標。

馬雲是螞蟻集團的控股股東。螞蟻集團之所以受到打壓，主要原因在於監管部門認為該集團通過其支付和生活服務應用支付寶(Alipay)獲取大量個人數據，從而擁有相對於小銀行甚至大銀行的不公平競爭優勢。

這款被10億多人使用的應用掌握着消費者消費習慣、借款行為、賬單支付和貸款還款歷史等方面的海量數據。

據了解監管情況的官員和政府顧問透露，北京不僅將像對待銀行一樣監管螞蟻集團的貸款業務，還計畫打破他們認為的螞蟻集團對數據的壟斷。

該報道稱，螞蟻集團不予置評。

這些知情人士表示，正在考慮的一項計畫將要求螞蟻集團將其數據輸入由中國央行運營的全國信用報告系統。另一種方案是讓螞蟻集團與一家實際上由中國央行控制的信用評級公司分享這些信息。上述知情人士說，儘管螞蟻集團和其他七家大數據驅動的中國公司是這家信用評級公司的股東，但它尚未交出數據。