英國脫歐了 法拉奇說下一個英國應脫中

法拉奇上周在推特上發視頻警告說，中國是“超過歐盟，對英國獨立更大的威脅”，並且說要確保“我們停止依賴”北京。5年前，卡梅倫政府的財政大臣奧斯本訪問中國後宣布英國是中國“在西方最好的夥伴”，並說英中關係要進入“黃金時期”。中國公司在英國取得許多諸如5G通訊和核電的基建項目合同。奧弗林說，現在英國的保守黨政府還在極力從卡梅倫-奧斯本時期同中國發展的關係中解套。

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據英國廣播電台報道，新年伊始英國“脫歐先生”法拉奇開始對中國發力。該報道發問，英國的“脫歐先生”法拉奇曾引領政治潮流推動英國脫歐，現在他提出要致力於讓英國擺脫依賴中國，和中國脫鉤能成為英國未來影響選舉的議題嗎？

英國媒體報道說，法拉奇在英國脫歐後把中國視為對英國更大的威脅。他說：“對我們的獨立，我們的生活方式和自由面臨的更大威脅是中國。”聖誕節前，在英國政府宣布過節加強疫情隔離措施後，法拉奇在推特上發言說：“聖誕節被取消了，謝謝你，中國。”隨後中國官方的《中國日報》駐歐盟記者站負責人陳衛華在推特上回應說：“戴上口罩，別胡說八道。”

法拉奇說要在2021年開始他下一個政治使命，那就是確保英國不再依賴中國。他在視頻中說，他在脫歐後的下一個政治任務就是要讓英國人明白“中國到底意味着什麼，中共是什麼，它如何對待自己的人民，它要如何對待世界其他地方。”法拉奇說，在英國公眾深受疫情困擾的時候，中國“在盡全力要控制世界”。他說，中國正扼殺香港的民主，還在攫取非洲的資源……

據bbc說，不過，也有人通過引述法拉奇2015年脫歐公投前夕的一則推文，指他為政治投機主義者。當時，法拉奇在澳洲與中國簽署自貿協定後發推文說：“……（這是）作為一個獨立國家能取得什麼（成就）的又一個例子。”

英國著名記者，社會民主黨人奧弗林（Patrick O'Flynn）周二（1月5日）在《觀察家》周刊上說，法拉奇聚焦中國，劍走偏鋒，再次令保守黨受到困擾。去年英國政府宣布制裁中國的華為公司時，英國媒體報道保守黨主張脫歐的議員在推動在核電和高等教育方面對中國制裁。

據該報道說，英國議會中國研究小組和外交委員會的主席湯姆•圖根哈特去年7月就對媒體說，對中國的警惕已經成為跨黨派的共識。當時英國《新政治家》雜誌報道說，圖根哈特領導的中國研究小組成了蓄積力量對政府對華政策施加的中心。英國媒體還報道說，保守黨對華鷹派在推動，改變對中國的政策。