香港大逮捕升級 美國人照逮不誤

香港警方今天依據北京推動制定的港區國安法，逮捕一批泛民主派人士。兩名知情人士透露，其中包括一名在律師事務所工作的美國公民關尚義（John Clancey）。自「香港特別行政區維護國家安全法」去年6月底上路以來，關尚義是港警拘捕的首名美國公民。

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據法新社今天報道說，港警逮捕美籍人權律師，控涉顛覆國家政權。法律消息人士告訴法新社，任職於何謝韋律師事務所的律師關尚義（John Clancey）因涉嫌「顛覆」國家政權被捕，警方消息人士也證實相關說法。

該報道說，自「香港特別行政區維護國家安全法」去年6月底上路以來，關尚義是港警拘捕的首名美國公民。

根據何謝韋律師事務所網站，關尚義1997年加入公司，是醫療過失和人身傷害案件的專家。這家律師事務所說，關尚義身兼亞洲人權委員會主席和中國維權律師關注組理事會的國際事務秘書。

何謝韋律師事務所以處理人權案件聞名，有人目睹警方今天上午前往這家律師事務所辦公室進行搜查。

據法新社說，香港警方在今天的行動中逮捕約50名泛民主派人士，何謝韋律師事務所合夥人之一、前香港立法會議員和反對派政治人物何俊仁（Albert Ho）也是其中之一。