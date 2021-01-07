中國北方凍到發黑 法新社提北京上次這麼冷那年 毛橫渡長江 十年文革蓄勢待發

1月7日星期四，法新社北京站對當地低溫做了關注。在寒潮席捲之下，中國各地進入“凍哭”模式，中國氣象服務門戶網站發布“全國凍哭預警”，指出1月6-7日是本次寒潮的最冷時段，華北，黃淮等地的低溫程度“有一定的極端性”，多地氣溫之低“歷史同期少見”。

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法新社北京站7日報道回顧了上一次如此低溫席捲北京，“正值中國的毛主席掌舵，十年文化大革命這一社會政治混亂期夾雜着對政治對手的壓制，即將開始”。上一次北京遭遇如此低溫，還是在1966年，氣溫一度降到零下27.4攝氏度；而2021年1月7日星期四早上，北京南郊觀象台記錄到最低氣溫零下19.6攝氏度，成為1966年以來的冬季同期低溫第二低值，也是石景山，順義，昌平等6個北京觀測站建站以來觀測到的最低值。“冷冷冷”，“超兇降溫”，“北方凍得發黑（氣溫圖顏色觸底圖例標尺的最深色）”，“冰凍模式”等“霸佔”熱搜，北京及周邊地區的上班族清早起床上班，不乏調侃自己“上個班，好像參加了冬奧會”，“風對我說，我要把你的頭擰掉”，“登珠峰的感受”等等。

法新社還回顧稱，上一次北京如此之冷，毛澤東73歲，他當年“施展政治特技，證明自己仍活力十足，在楊子江中游泳”，“來驅散有關他健康狀態滑落的謠言”。

有關本次寒流，中國官方媒體報道解釋稱，主要是北極極地渦旋變弱，冷空氣南下，赤道中東太平洋拉尼娜全盛發展所導致。法新社北京站則回顧了中國去年早些時候大範圍洪水肆虐，稱雖然北京冬天又干又冷是常態，但氣候變化學說家們警告，隨着地球變暖，極端天氣事件會更加頻發，更加致死。