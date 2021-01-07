亞馬遜“AWS”商標訴訟敗給中國炎黃盈動 兼賠巨款

美國網絡零售商亞馬遜（Amazon）從2002年開始以“AWS”（Amazon Web Services）品牌為全球提供雲端運算服務，並在2014年進入中國內地市場，2年前卻被北京一間2003年成立的科技公司“炎黃盈動”控告商標侵權。北京法院近日判處亞馬遜敗訴，不但失去“AWS”商標的中國使用權，同時需要向“炎黃盈動”公司賠償7,672萬元人民幣。此一判決未知是否全球有法律之效。

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據東網今天報道說，亞馬遜內地敗訴，遭搶走“AWS”商標兼賠逾7000萬人民幣。消息說，亞馬遜未來在內地不得再使用“AWS”商標。

該報道說，內媒查閱商標註冊網站發現，亞馬遜和炎黃盈動都有申請註冊“AWS”商標，其中炎黃盈動在2008年、2011年和2012年均註冊成功，內容包括廣告宣傳、技術研究、電腦程式等，而亞馬遜則是直到2012年才申請註冊帶有微笑標識的“AWS”商標。2018年7月，炎黃盈動起訴亞馬遜及其中國合作夥伴侵犯商標，並要求賠償4,600萬美元（3.56億港元）。

據該報道，北京市高級人民法院上周三（12月30日）公布判決書，指亞馬遜所使用的“AWS”商標，容易導致公眾對相關商品或服務的來源產生混淆或誤認，損害炎黃盈動公司的註冊商標專用權，因此要求亞馬遜不得再使用近似商標，並賠償炎黃盈動公司經濟損失7646萬元（9,183萬港元）和訟費26萬元（約31萬港元），還需要在《中國知識產權報》上刊登聲明說明自己侵權，以消除對炎黃盈動公司商標的影響。

消息未提此案是否有上訴下文。