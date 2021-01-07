北京抗議聲中 台灣美國軍事政治高層對話稱順利完成

台美政治軍事對話今天以視訊方式舉行，台灣外交部長吳釗燮表示，已經順利完成，但具體細節、內容基於台美互信、外交默契不便透露；國防部副部長張冠群則說，主要是實務性質的合作與探討。中國官方對此次對話提出譴責並威脅制裁。

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據中央社今天報道稱，台美政軍對話順利完成，聚焦實務合作探討。

美國國務院5日罕見公布，政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）美東時間6日晚上6時30分（台北時間7 日上午7時30分）將透過視訊出席美台“政治軍事對話”（Political and Military Dialogue），並在會中發表談話。

吳釗燮7日上午在行政院會後記者會上表示，台美間有多層次、多領域的多元對話管道，雙方經常就各項議題保持密切溝通，持續深化在政治、經濟與安全等各層面合作。據吳釗燮說，有關具體細節、內容，基於台美互信和外交默契，不便對外透露，未來台灣將持續在現有基礎上，與美方就各項議題保持溝通。

張冠群說，台美政軍對話歷年來都有舉行，今年因為疫情關係改以視訊進行，主要配合單位為國防部軍備局和戰規司，進行實務上合作與工作的探討，已順利舉行完成。

中央社說，據台灣行政院昨天表示，總統蔡英文上任後，台美關係史上最佳，雙方在區域安全與經貿合作上都更加緊密。任何對於維護台灣民主自由有幫助的國際合作，政府都會全力推動。

據香港東方日報透露，台媒周四引述知情人士稱，台國防部在今次對話中，向美方提出成立“F16亞太維修中心”規畫，希望尋求美方支持，藉由美國國防工業公司洛歇馬丁（Lockheed Martin）與台灣漢翔公司的合作，帶動台灣產業升級與經濟發展。該報說，據悉，漢翔與洛歇馬丁早已簽署協議書推動台灣成為“F16亞太維修中心”，但目前只差美國政府的支持，漢翔公司與洛歇馬丁正合作將台灣的F16A/B戰機升級至F16V。此外，透過向美軍購，台灣將成為亞太地區擁有最大數量的F16V機隊。