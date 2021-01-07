官方再稱賴小民腐敗案“觸目驚心” 加大金融反腐

中國銀保監會最新表示，賴小民案件是金融領域發生的一起觸目驚心的腐敗大案，貪腐犯罪數額特別巨大，情節特別嚴重，主觀惡性極深，嚴重危害國家金融安全和金融穩定；銀保監會系統要持之以恆正風肅紀和加大金融反腐。

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據路透社今天報道稱，中國銀保監會稱賴小民腐敗案“觸目驚心”，將加大金融反腐。

天津市第二中級法院周二公開宣判中國華融資產原黨委書記、董事長賴小民受賄、貪污、重婚一案，對賴小民以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。其被指控在2008-2018年間非法收受財物共計摺合人民幣17.88億餘元。

銀保監會官網周四新聞稿並指出，賴小民原工作單位黨組織和上級黨委負有不可推卸的責任。特別是原華融公司黨的領導長期弱化，黨的建設嚴重淡化，黨委會形同虛設，黨內監督嚴重缺失，教訓極其深刻。據該新聞稿稱，“華融公司黨委必須堅持查清問題、防控風險、追贓挽損、彌補短板、重塑生態‘五位一體’協調推進。”

該報道說，銀保監會並要求堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，堅持重遏制、強高壓、長震懾，深化金融領域反腐敗工作；加強作風建設，持續整治官僚主義、形式主義，“堅決反對盲目擴張、作風漂浮、享樂主義和奢靡之風，把‘嚴’的主基調長期堅持下去。”