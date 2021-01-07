瑞幸咖啡傳7副總裁聯名罷免新總裁 內鬥？

針對昨天網傳瑞幸咖啡七位副總裁等高管簽署聯名信，集體要求罷免瑞幸咖啡現任董事長兼CEO郭謹一，瑞幸咖啡內部人士向《新京報》證實此事屬實，但詳情不能透露。2017年創立的瑞幸咖啡去年4月被揭露偽造財務22億元人民幣，而陸正耀被指控是背後的主要操盤手之一；瑞幸市值自此驟降，並於去年6月被美國納斯達克交易所摘牌。

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據聯合早報今天報道稱，瑞幸咖啡多名高管聯名罷免CEO郭謹一。據多家中國媒體報道，這封聯名信稱，由於郭謹一的“無德無能”，瑞幸咖啡已經到了存亡的邊緣；為維護廣大員工、消費者和投資人的利益，多位高管聯名請求董事會和大股東立即罷免郭謹一的董事長和CEO職務，並儘快任命新的公司高級管理層。

聯名信也列舉了郭謹一的多項“失職”問題，包括指郭謹一貪污腐敗、通過手套供應商舞弊，損害公司利益。同時認為其清洗和控制採購體系人員，破壞供應鏈原有獨立的審核內控機制。此外，聯名信表示，郭謹一自擔任瑞幸咖啡的董事長CEO以來，大量報銷其個人發票，套取巨額現金。

據該報道說，對此，郭謹一據報在昨天發布全員信回應，上述聯名信是由瑞幸咖啡創始人兼前董事長陸正耀等組織並主持起草的，強調部分當事員工不明真相，被裹挾簽字。據郭謹一寫道：“我個人已第一時間提請董事會成立調查組，就所述事件對我進行調查，以還原事實真相！我已向董事會保證不幹預調查組工作，全力配合調查。”郭謹一也表示，自任職以來，其所作所為問心無愧。同時，他提請董事會對此次舉報的組織者和過程動機進行調查。“公司現在經營穩定，收入向好，是一些造假出局人絕不想看到的。惡意挖角，不斷造謠，企圖破壞公司、禍亂團隊，請全體瑞幸人有正確的認識！”

該報道引述公開資料顯示，郭謹一自2020年7月，被任命為瑞幸咖啡新任CEO和董事長，而陸正耀的董事長職務則被解除。