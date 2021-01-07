美國政府發文敦促企業執行中國投資禁令

美國國務院計畫最早於周三發布一份簡報，敦促美國投資者遵守一項禁止對涉嫌和中國軍方有關聯的公司進行投資的行政命令。美國國務院的指導意見對該項行政令沒有提供什麼新的解釋，但明確敦促美國人遵守。

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據路透社的報道稱，美國將發布新指引，以敦促企業遵守中國投資禁令。該報道說引據三位知情人士和路透看到的一份文件副本稱敦促美國人遵守中國投資禁令。

特朗普政府於去年11月發布的這項行政命令禁止美國人從2021年11月開始購買美國國防部認為由中國軍方擁有或控制的35家中國公司的證券。

國務院發布的一份草案稱：“已經向合規官員和風險經理髮出了充分的警告，要求他們了解並向民眾披露與行政命令相關的重大風險。”該草案還稱:“首席執行官及所屬公司的董事會現在有法律責任執行並完全遵守這項行政命令。”

由於此事尚未公開，三名不願透露姓名的人士證實了公布該文件的計畫，其中兩人證實了文件的內容。

由於對這項行政令的要求感到困惑，紐約證券交易所上周四宣布讓三家被五角大樓列入黑名單的中國電信公司退市的計畫。周一，紐交所撤銷了上述決定，但周三又出人意料地第二次逆轉立場，稱正計畫推進讓這三家中國電信公司退市。

路透社說，美國國務院的一位發言人拒絕證實這一情況，但表示:“我們將繼續與財政部、國防部和其他機構合作，執行總統的行政命令，應對為中共軍工企業提供融資的證券投資帶來的威脅。”