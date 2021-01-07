中共中央政治局常務委員會周四（7日）召開會議，由中共總書記習近平主持，會議強調今年是中共成立100周年，及是“十四五”開局之年，全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要貫徹落實黨中央決策部署，善於從政治上認識問題，不斷提高政治判斷力、領悟力、執行力，思想及政治行動始終與習近平為核心的黨中央保持高度一致。

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據蘋果日報今天引述中國官方消息報道，習近平主持政治局常委會會議，強調善於從政治認識問題。 該報道引述新華社的消息說，會議強調，黨中央權威和集中統一領導，是堅持黨的領導的最高原則，也是中國制度優勢的根本保證。黨中央每年聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報和中央書記處工作報告，是堅持黨中央權威和集中統一領導的一項重大制度性安排。

會議認為，過去一年，上述機構在堅定維護習近平總書記黨中央的核心，認真貫徹落實黨中央決策部署，為統籌疫情防控和經濟社會發展作出積極貢獻。中央書記處同時也按照黨中央部署要求履職盡責，加強黨內法規制度建設、指導群團工作等做了大量工作。

會議強調，今年是中共成立100周年，是“十四五”開局之年。要充滿信心並居安思危。全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，善於從政治上認識問題、推動工作，不斷提高政治判斷力、領悟力、執行力，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

該報道稱，會議又指，要在民族復興及世界百年未有的大變局，堅持底線思維，保持戰略定力，勇於擔當作為，增強鬥爭精神，認真做好各項工作。要按照新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統領，帶頭執行中央八項規定，履行全面從嚴治黨主體責任，以優異成績慶祝建黨100周年。