英國零售商馬莎百貨簽協停用涉嫌新疆勞工商品

香港媒體引述英媒消息，英國零售商馬莎百貨（Marks & Spencer）周三（6日）簽署一項由民間團體與勞工組織組成聯盟發起的“呼籲行動”，將停止與涉嫌使用新疆強制勞工的生產商合作，並停用所有由新疆生產的原材料和製成品，以抵制新疆強制勞役產品。

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據東網今天引述英媒報道說︰馬莎百貨將停止採購新疆原材料及製品。消息說，馬莎百貨將停用所有由新疆生產的原材料和製成品。

該報道指，該項“呼籲行動”是希望商家能審視自己的產業鏈，抵制來自新疆的強制勞役產品；聯盟指出，任何目前在新疆外包成衣、紡織品、紗或棉花產品的品牌商，都是從人權侵犯中受益，包括強制勞役在內。據報道，新疆的棉花產品約佔世界總產量的20%，而馬莎百貨每年均採購約4萬噸棉絨，惟只會從獲“瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative）”認證的商家中採購，去年3月起已停止從新疆採購棉花。

據東網說，瑪莎百貨指，簽署“呼籲行動”是為鼓勵其他公司檢查他們的供應鏈，排除強迫勞動產品。公司執行董事普萊斯（Richard Price）則在聲明中表示︰“在可持續和道德的制衣方面，我們只有與他人合作，才能實現大規模的變革。”